根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年东南亚市场手游总下载量与收入分别较 2020 年增长 6% 与 15%，且受新冠疫情长期影响，该趋势仍将持续。安卓用户仍然是东南亚地区最大的下载量与收入来源，其增长表现同样领先于 App Store 用户，因此如何成功抢占安卓市场依然是能否立足于该地区的关键。

东南亚手游市场规模

2021 年东南亚移动游戏市场收入为 27.9 亿美元，同比增长 15.4%，其中 Google Play 与 App Store 平台增长率分别为 11.6%、22.4%。市场份额方面，Google Play 与 App Store 收入占比分别为 63.1% 与 36.9%，由此可见东南亚地区收入来源仍然主要来自安卓用户。

下载量方面，2021 年东南亚市场手游总下载量为 84.1 亿，较 2020 年增长 6.3%。其中，来自 Google Play 的下载量高达 78 亿，同比增长 7.5%，而 iOS 下载量较 2020 年下降 7.9%。

印度尼西亚以 31 亿下载量成为东南亚地区下载量最高的市场。越南与菲律宾分别以 17 亿与 14 亿下载量排名第 2、3 位。印度尼西亚同时也是东南亚地区年度下载量增长最快的国家。

东南亚市场热门手游

2021 年东南亚地区下载量榜单第一顺位由新加坡游戏发行商 Garena 旗下射击游戏《Garena Free Fire》获得。该游戏凭借 9 月份更新的《Garena Free Fire Max》版本在印尼、泰国多地取得大量新增用户，从而以累计下载量 5300 万的成绩跃居下载榜榜首。MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》与模拟沙盒手游《Roblox》分别以年度下载量 4700 万与 3300 万的表现排列第 2、3 位。

收入方面，《Garena Free Fire》以年收入近 2.4 亿美元的表现位列第一。另外 2 款收入过亿的手游分别为沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》和米哈游《原神》。

射击与 MOBA 游戏占据东南亚畅销榜 Top10 一半席位，足见这两类游戏在东南亚玩家中的流行程度极高。

收入增长表现上，2021 年共 13 款手游在东南亚市场收入增长超过 1000 万美元。其中《原神》在 8 月底完成的 2.1 版本迭代与角色池更新，帮助其营收显著提升，并成为东南亚地区收入增长最快的游戏。收入增长亚军则由 MMORPG 新游《RO 仙境传说：新世代的诞生》获得。

下载量增长 Top10 榜单均由休闲游戏霸占，其中超休闲游戏更是多达 8 款，由此可见超休闲游戏在东南亚地区仍然充满机遇与竞争。

中国手游在东南亚

2021 年共 48 款中国手游入围东南亚地区畅销榜 Top100，合计吸金约 9.8 亿美元，占 Top100 总收入的 54.0%。

《Mobile Legends: Bang Bang》与《原神》表现突出，东南亚年收入均超过 1 亿美元。

不像射击与 MOBA 品类始终被头部厂商占据，东南亚 4X 策略类市场仍然向后来者展示出不少机遇。2021 年共 7 款 4X 策略游戏闯入出海收入榜单前 20，其中如《口袋奇兵》、《三国志·战略版》均为上线不到两年便成功上榜的代表。

2021 年共 22 款中国手游进入东南亚地区下载榜 Top 100，其中 18 款年度下载量成功突破 1000 万。在东南亚地区运营超 5 年仍然热度不减的 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》再次以 4700 万下载量的优异表现登顶东南亚出海榜单首位。桌游《Higgs Domino Island》则凭借在印尼市场的快速增长成功上升至下载榜第二，成为出海东南亚地区的一匹黑马。

中国出海东南亚下载 Top 20 中，有 3 款新游成功入围，分别是心动网络《香肠派对》、Forever9 Games《Island King Pro》与朝夕光年《RO 仙境传说：新世代的诞生》。