3 月 17 日，浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司举行增资签约仪式，宣布完成第二轮 5 亿元融资。本轮融资由富浙资本领投，软银中国等机构跟投，本轮融资资金将主要用于 supOS 工业操作系统平台的研发与创新、平台生态体系完善及开源开放生态孵化。

蓝卓成立于 2018 年，专注于工业操作系统的研发与产业化，致力于打造中国自主可控的 “工业安卓”，打造一款普遍适用于流程行业、离散行业的通用型工业平台——supOS 工业操作系统。

目前，supOS 已经以 “平台+APPs” 模式建设近 1500 个新型智能工厂，广泛运用于 30 个行业，包括石化、化工、建材、冶金、电力等流程行业，以及汽配、装备制造、金属加工、电子制造等离散行业，覆盖全国 30 个省市地区及白俄、沙特、泰国等国家。

蓝卓表示，未来将探索 supOS 工业操作系统的开源开放，将从连接协议、数据存储系统、服务开发工具等方面搭建开源框架，实现平台能力逐步开源开放，并基于平台孵化工业互联网创新企业，打造开源、开放的工业互联网平台大生态。

富浙资本董事长吴斌表示：“富浙资本作为浙江省属国有投资平台，致力于打造 “千亿级一流资本管理机构”。我们将以蓝卓项目为重要支点，进一步聚焦先进制造业、硬科技领域，加大数字经济领域布局，并与蓝卓在更深层次上建立 “战略互信、战略交互、战略融合” 全面合作，带动浙江成为中国工业数字化产业高地，积极助力数字经济高质量发展。”

软银中国资本管理合伙人、原 ABB 中国副总裁张岳鹏表示：“非常荣幸能够再度见证褚老师团队在自动化、数字化领域的再一次辉煌，蓝卓正处在中国数字化转型的大浪潮中，有中国广阔的市场，有很好的工业基础和工业客户，相信能把蓝卓产品打磨的很好，不仅在中国取得成功，在世界上也能创造非凡。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。