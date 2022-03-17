沃尔沃和星巴克正在合作，在美国咖啡的门店创建第一个电动汽车充电网络。由 ChargePoint 提供支持的快速充电网络将包括多达 60 个沃尔沃品牌充电器，分布在多达 15 个星巴克门店。在计划于今年夏天开始的项目的第一阶段，充电器将沿着从丹佛到西雅图星巴克总部的 1,350 英里路线安装。

这个想法很简单但很聪明。如果您开电动汽车旅行，您可以在快速充电站约 40 分钟内完成 20% 到 80% 的充电。在星巴克门店的新 DC 站的情况下，当汽车充电时，您可以放松并享用您最喜爱的星巴克饮料。沃尔沃计划大约每 100 英里就有一个充电站，这在大多数现代电动汽车的充电范围内。

如果您驾驶全电动沃尔沃，您将能够使用集成到车辆信息娱乐系统中的 ChargePoint 应用程序，在参与计划的星巴克地点找到下一个可用的充电站。更重要的是，沃尔沃车主将免费或以优惠价格使用充电器，而所有其他电动汽车的司机将能够付费使用充电站。目前没有关于收费率的信息。

沃尔沃表示：“Volvo 希望让人们能够自由移动并降低他们对环境的影响，”“与星巴克合作，我们可以通过为他们提供愉快的地方来做到这一点在他们的汽车充电时放松一下。” 这家瑞典汽车制造商计划今年夏天开始安装直流充电器，并在年底前完成这项工作。沃尔沃希望电动汽车车主能够在落基山脉和太平洋西北部之间旅行，只需在星巴克门店使用充电器即可。

根据沃尔沃的全球战略，到本世纪末，该公司只销售电池驱动的汽车。它目前正在开发几种不同的电动汽车，包括与 Polestar 开发的小型电动跨界车。