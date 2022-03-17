很显然，今年下半年，会有两款比较重要的新能源大型 SUV 加入国内战局，一款来自于小鹏汽车，一款来自于理想汽车，当然后面还有蔚来的新车 ES7，不够这次我们先来看下前两家以 9 代号命名的产品。小鹏汽车首款中大型 SUV G9 车型按照原来的计划，预计在今年 4 月份召开的北京车展上正式开启预售，最早将在今年三季度开始交付。

不过，小鹏 G9 一直一直没有公布车辆的许多细节消息，依然保有一定的神秘感，我们预估其定价应该在 30-40 万元之间。官方也没有公布这款车的具体尺寸，但无疑会是小鹏旗下征战大型 SUV 市场的领头羊。

软件方面，小鹏 G9 将采用全新的双幅式方向盘设计以及多屏设计，搭载 X-EEA 3.0 电子电气架构，采用了中央超算和区域控制的高融合硬件架构，基于此架构，新车可以搭载更高性能的芯片，支持更高级别的智能辅助驾驶和更强大的智能座舱，这也使得小鹏 G9 成为支持 XPILOT 4.0 智能辅助驾驶系统的首款量产车。

根据官方公开的资料，新车将搭载 XPower 3.0 动力系统，该系统是国内首款 800V 高压 SiC 平台的量产车，最大充电功率可达 480kW。据官方资料介绍，该系统未来将实现超充 5min，续航 200km 的充电速度，此外，小鹏汽车也将在中国量产 480kW 高压超充桩。

而理想 L9 则比较大方，官方一直不断地更新着图片和信息，持续不断地拨动市场的神经。该车为品牌第二款产品，定位比理想 ONE 要高一点，预计售价区间 45 万元-50 万元，毫无疑问会在北京车展亮剑。

从智能驾驶部分的硬件配置来看，根据流出来的信息显示，L9 会搭载的是禾赛的 AT128 半固态激光雷达，视场角 120°X25.4°，探测距离 200 米。毫米波雷达和超声波雷达的数量应该还是 5 个和 12 个。理想 L9 的摄像头至少有 11 个，其中 4 个环视 7 个 ADAS 摄像头。还有用户通过放大官方的图片发现，理想 L9 的正视摄像头有 2 个。

此外，官方还公布了车内的一部分配置。在人车交互方面，L9 拥有 6 颗麦克风和 3DToF 传感器，配合理想汽车自研的以深度学习为基础的多模态三维空间交互技术，在车内将以人类最自然的方式进行交互。理想 L9 的音响系统由 7 组扬声器组成全车环绕，3 个重低音单元组成低音矩阵，4 个顶部扬声器组成天空环绕，采用杜比全景声技术，配备 4D 沉浸式影音系统。

在座椅舒适性方面，理想 L9 也做到了新的高度，不仅全车 6 个座椅均配备电动调节和座椅加热功能，而且前两排的 4 个独立座椅还拥有座椅通风和 SPA 级十点按摩功能。

在系统的芯片方面。理想 L9 的家庭智能座舱标配了两颗高通骁龙 8155 芯片，配合 24GB 内存和 256GB 高速存储组成的计算平台，为 AI、软件和娱乐提供强大的计算能力。

至于到时候 L9 和 G9 会以什么样的配置硬碰硬，我们将继续关注，这次的北京车展，会让我们看出端倪，我们拭目以待。