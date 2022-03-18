-25℃的中国黑河和 45℃的阿布扎比，位处地球上极冷和极热的地方，文远知行的 Robobus 和 Robotaxi 成功完成了极端气候环境下的自动驾驶测试。

文远知行经历的不仅仅是极端气候，更是伴随而来的复杂路况和对软硬件的严酷挑战。这样的极限测试对于传统汽车行业来说或许稀松平常，但在 L4 自动驾驶领域，仍是一条鲜有人走过的路，更是通往规模化、全无人的必经之路。

文远小巴来到黑河，这里大雪纷飞，不断飘落的雪花成为自动驾驶的 “数据噪音”，冰雪路面产生的镜面反射极易造成 “感知迷惑”。在超低温环境之下，文远小巴仍能环视 360 度的全方位扫描，以毫秒级的超高频感知，对雪花噪音进行精准过滤，解开谜团，保证行驶安全。

湿滑的地面时刻考验着机器司机的 “神经”，最大的安全威胁便是打滑。是否打滑，对于人类驾驶员来说显然是一件容易的事情，但对于机器司机而言就没那么简单了。文远知行通过激光雷达、GPS、轮速计、惯导等多传感器融合的方法，实时掌握车身姿态，并对转向、刹车、制动等进行精准控制，帮助机器司机找回 “方向盘”。

除了极寒，还有酷热。高温对自动驾驶汽车的电子器件和机械器件影响巨大，最直接的后果便是失效。举个例子，智能手机在温度过高或过低时，反应速度就经常变慢，甚至死机。文远知行为其 “大脑”——车载计算平台专门设计了一个综合热管理系统，有效进行热回收和冷排放管理，轻松解决高温问题。

在阿布扎比，相较于酷热，更大的威胁却是来自于海洋。海风吹来的湿咸空气，在硬件表面形成盐雾，腐蚀性极强，而且遇水会变成导电溶液，对敏感的传感器来说，形成不可忽视的威胁。文远知行不仅使用车规级元器件和安装工艺，更自研了一套传感器清洁系统，能够自动识别污垢、水渍并触发清洗，让自动驾驶车队在如此极端环境下仍能持续稳定运作。

中国黑河、阿布扎比，两个对于自动驾驶来说完全陌生的城市，因为文远知行，进入了大家的视野。大规模全无人驾驶载客运营，对自动驾驶技术提出了终极的要求——安全稳定舒适。

未来，文远知行将前往更多的城市，在更复杂的条件下继续进行测试，快速迭代技术，让人人都能享受安全、绿色、经济、舒适的自动驾驶服务。