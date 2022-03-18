近日，专注于血管介入手术机器人研发的深圳市爱博医疗机器人有限公司（简称 “爱博医疗机器人”）已完成 1.2 亿元 Pre-A 轮融资。本轮融资由鼎晖 VGC（创新与成长基金）、雅惠投资联合领投，长安私人资本跟投，天使轮领投方长岭资本继续超额追加投资。融资所得资金将用于推动公司血管介入手术机器人产品注册临床，加强团队建设，加速产品研发。

博医疗机器人创始人郭书祥院士表示：“非常感谢鼎晖 VGC（创新与成长基金）、雅惠投资、长岭资本、长安私人资本对爱博医疗机器人的认可和支持。目前介入手术已成为心脑血管疾病的首选治疗手段，但术中存在的辐射、负重、手术精准性等痛点问题仍然有待解决。伴随着机器人、传感器、AI 等技术的发展，介入手术呈现出机器人化的发展趋势，医生将能够借助血管介入手术机器人在无辐射、无负重的状态下为患者实施高精度的介入手术治疗。爱博医疗机器人立足于自主创新和医工融合，致力于成为全球领先的血管介入手术机器人企业。本轮融资完成后，公司将加速推进手术机器人注册临床，造福广大患者和医生。”

鼎晖 VGC（创新与成长基金）高级合伙人高洁亮表示：“爱博的血管介入机器人覆盖神经介入、冠脉介入及外周介入等多病种，涉及国内年手术量超过 500 万台，患者群体大；该产品在提高手术精准度和安全性的同时，能够降低甚至消除医生射线暴露和脊柱关节慢性损伤等职业风险，有望惠及大量患者和医生，同时解决医患双方的临床痛点，社会价值巨大。郭书祥院士和郭健博士带领的团队在血管手术机器人领域深耕近 30 年，我们十分看好团队在血管机器人领域全球领先的研发和产业转化能力，希望能够助力公司加速推进研发和临床试验进程，早日造福患者。”

雅惠投资合伙人刘嘉运表示：“血管介入手术作为心血管疾病最重要的诊断和干预手段，手术量巨大并逐年上升。同时，提高手术标准化、精准性以及减少医生辐射危害等方面依旧任重道远。手术机器人的应用正是系统性解决这些临床痛点的关键。爱博医疗由业内重量级科学家领衔并搭配完善的研发团队，展现了非常高的医工结合水平和产品研发实力。我们期待全球创新的爱博血管介入机器人能尽快完成产品研发上市，树立行业标杆。”

长岭资本管理合伙人蒋晓冬表示：“随着中国老龄化进程的加速，血管介入手术量也大幅度增长，但现有血管介入技术高度依赖于医生技能，难以满足迅速增长的临床需求。爱博医疗机器人的介入机器人经过中外三代科学家的研究，有机会通过智能化、小型化改变现有手术方式，给医生和病人带来不同以往的收益。在中国社会走向共同富裕的时代背景下，爱博机器人团队在研发过程中，以价值医疗为导向，追求极致性价比，与长岭资本专注中国医疗可及性提升的理念不谋而合。我们将一如既往坚定支持爱博医疗机器人的发展，助力公司打造中国自研、覆盖广泛人群、亿万普通病人用得起的血管机器人。”

长安私人资本表示：“随着心脑血管疾病成为国内头号疾病负担，微创、便捷的介入治疗有着广阔的发展空间，近年来手术量快速提升。在介入治疗领域，手术机器人作为行业智能化趋势的前导关键点，具有平台属性，是潜力巨大的市场，爱博医疗机器人团队在 30 余年技术积累的基础上，与临床需求深度结合，针对操作通道数量、器械兼容性、力反馈等传统难点做出了差异化创新，显示出可期的市场潜力。我们坚定地支持这样的团队，愿意陪伴公司继续推动介入医学的发展，惠及全球患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。