云原生地产协同 SaaS 厂商蓝墙互联近日宣布完成 5000 万元 A 轮融资。本轮融资由国际顶尖风投 Hearst Ventures 领投，老股东 GGV 纪源资本及小苗朗程跟投。

蓝墙互联成立于 2019 年，核心团队来自万科、卓越、麦肯锡、阿里云、腾讯、思科等地产及科技企业。

蓝墙互联用近两年时间研发了 Julius —新一代地产 smart-ERP，以微服务框架、容器化封装、DevOps 等技术建立了一套云原生的产品体系，同时通过低代码设计引擎，为企业提供自定义表单、流程、报表等能力，让企业基于个性化管理流程配置服务，无需编程、部署服务器，像搭积木一样轻松建立自己的数字化管理系统。Julius 多端、一体化的产品设计覆盖地产全周期业务场景，在统一的云原生技术平台上开发了计划运营、招采、成本、销售、督办等业务应用，打破了各业务系统间的数据壁垒， 实现跨区域、跨部门高效协同。

蓝墙互联应用创新 SaaS 服务模式，产品自上线不到一年时间已高速迭代数百个版本。在服务金地、旭辉、中奥、大发、新疆特变房产和海南龙湾等房企外，该公司还与新松集团、谷川高科、益云物流园等产业地产企业达成深度合作。

蓝墙互联表示，此轮融资后将持续投入产品研发，致力于在地产行业运营日趋精细化的背景下，打造地产全模块全周期数字化基础设施，为地产行业科技赋能。

本轮领投方 Hearst Ventures 董事总经理、中国总经理胡盈青表示：“地产行业是个万亿级规模的巨大市场，是中国在经济建设、城镇化进程、产业开发等方面稳中求进的重要力量。以往尽享土地与金融红利的众地产企业在国家政策调控的引导下，也为求同存异、与时偕行，已纷纷加入到数智化的浪潮来。我们也见到在这变局中，蓝墙互联已与多家地产企业为行业成功树立了不同维度的标杆。蓝墙互联的团队，具备地产行业各场景管理需求的专业 know-how 以及标准化的科技赋能实力，我们作为本轮投资方也看好他们的发展。”

蓝墙互联创始人&CEO 白云表示：“虽然住宅地产遇到了周期性的起伏，但是产业园区、医疗及公寓等地产板块近年增速非常快，地产行业作为国家经济发展支柱的地位不会改变。地产数字化是大趋势，而在大趋势面前，行业周期性的波动都只是背景噪音。结合我们深耕行业的经验，蓝墙互联总结出了覆盖地产项目全周期跨部门协同的最佳实践，打通行业最终数据和流程，提效赋能，为各环节参与方降本增效，让数字化管理像呼吸一样自然。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。