在高端豪华 MPV 赛道上，无数选手秣马厉兵，竞相角逐，在这场没有终点的跑道中，腾势已然亮剑。近日，我们从相关渠道获取了一组腾势高端豪华 MPV 预告图。全新的设计语言瞬间点燃感官，激发身体与心灵的热切对话。预测新车型售价或 45 万元起，实车有望 4 月与消费者正式见面。

从预告图可以看出，新车前脸造型如战机展翼，搏击长空，凸显大气格局；格栅向上生长，突破天际，蓬勃出向上势能；犀利大灯进一步拉升前脸气势，灿若星辰，豪华自现。

侧面车身，横贯车身的肩线一气呵成，如流星划过天际，勾勒出独一无二的力量型面；流线型车顶线条加持，使 5 米 2 的超长车身兼具优雅与速度感，大气风范跃然而出。

尾灯的设计同样让我们惊喜，采用与整车呼应的一体式流线元素，点亮瞬间即开启专属闪电流光。据了解，为了打造外观整体流线感，腾势高端豪华 MPV 滑门和侧围的设计有别于传统 MPV，采用一体连贯式侧围，真正做到了严丝合缝，在美观的同时，侧围安全系数大幅提升，静音性更好，提升了整车的安全性和静谧感，无处不体现设计师的匠心独运。

同时，新车标配双侧电动滑门，不仅提升了使用的便利性，也使腾势高端豪华 MPV 从同级对手中脱颖而出，尽显尊贵。更多新车信息持续透露中，我们也将继续关注新车信息。