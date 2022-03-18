3 月 18 日，上海贺维斯特医药科技有限公司 Harvest Integrated Research Organization（以下简称 “HiRO” 或 “公司”）宣布完成数千万美元 A 轮融资。本轮投资由奥博资本（OrbiMed）领投，原股东丰川资本持续加注。

本轮融资资金将主要用于加速开拓 HiRO 的海外市场，促进人才引进，推动数字化临床管理能力提升并推进中国和全球多中心的临床试验。

HiRO 成立于 2020 年，是一家创新型临床研究组织。公司总部位于上海，目前在北京、台北、澳大利亚、新西兰、菲律宾均设有分支机构。HiRO 由一支全球领先的管理团队领导，管理团队的核心成员平均有超过 20 年的行业工作经验。公司旨在通过专注于创新和数据分析，为中国和世界各地的生物技术企业提供创新、高效的临床开发服务，帮助中国本土生物技术企业将其产品推向全球市场，以及帮助国外生物技术企业将其产品引进中国。

2021 年 12 月，HiRO 收购澳大利亚和新西兰的 CRO 企业 Pharmaceutical Solutions（“PharmaSols”）。PharmaSols 在提供 1-4 期临床试验方面拥有超过 20 年的经验。通过此次收购，HiRO 可以充分利用澳大利亚与新西兰的患者资源，帮助客户节约全球临床试验时间、降低临床成本，为生物技术企业提供质量更高、性价比更优的临床试验服务。

曾担任全球知名 CRO 企业 Parexel 的全球临床运营负责人、并引领 HiRO 成长的创始人兼首席执行官 Karen Chu 博士表示： “我们很高兴本轮融资获得世界级专业医疗投资者的支持，投资者的参与将加速我们全球布局，管理团队和咨询及临床团队建设；我们致力于为所有希望在美国和亚太地区进行临床研发的客户服务；对于生物技术公司来说，充分了解复杂的医疗要求和监管路径非常重要，HiRO 经验丰富的核心临床研究团队，将为客户的每一步提供定制化服务。”Karen Chu 博士进一步表示：“全球生物医药市场规模高速稳定增长，在技术进步、产业结构调整和研发投入不断增加的驱动下，中国生物医药市场规模也呈稳定上升态势。2022 年将是生物医药行业充满机会和挑战的一年。新冠疫情让中国医药研发行业受到了政府和投资机构广泛的关注，国家鼓励医药创新的总体方针必将推动 CRO 行业持续快速进步和发展。HiRO 在众多国际高端人才加盟及知名投资机构的加持和赋能下将更快速迭代升级，为国内外生物技术企业提供更加优质，高效的临床研究服务。”

作为本轮的领投方，OrbiMed 全球合伙人王大松表示：“我们非常看好 HiRO 作为全球化临床 CRO 平台的发展前景。HiRO 作为行业创新新锐力量，创始团队拥有资深的行业管理和全球项目经历，不论是法规政策解读，还是洞察客户需求方面，团队都积累了丰富的专业服务经验。随着队伍的不断壮大，高端人才引进，HiRO 在全球生物制药的研发、临床以及产业化布局等方面皆能全方位、一站式地满足客户的需求。我们很期待他们和客户互相成就，共同发展。”

丰川资本 CEO 相端表示：“我们很高兴能参与到公司发展的关键过程以及此轮融资，也坚信在 Karen Chu 博士东西方多元化管理风格的带领下，结合数十年的临床经验和国际视野, HiRO 将能在未来 3-5 年内成长为 CRO 领域的领先企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。