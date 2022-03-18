应用经济商业化平台 ironSource 宣布推出全球首个跨渠道应用营销专用平台——ironSource Luna，面向移动应用行业的营销人员，打造广告素材「制作—管理—优化」一站式解决方案。ironSource Luna 旨在满足不同规模和类型的应用开发者需求，小型团队得以填补广告素材等能力上的缺失，大型公司也能借此优化跨渠道、跨团队的市场营销工作流。

ironSource 于 2021 年先后收购了广告素材创意平台 Luna Labs 和市场营销软件公司 Bidalgo，通过整合双方产品能力和技术优势，正式将其升级为 ironSource Luna。两款核心产品 Luna 控制中心（Luna Control Hub）和 Luna 创作中心（Luna Create Hub），可以帮助应用营销人员批量制作优质的交互式广告素材，投放至主流广告渠道，并借助智能优化工具和深度数据洞察，驱动盈利增长。

在 ironSource Luna 平台上，每条广告素材都有其专属的 Luna 创意素材 ID（Luna Creative ID，简称 “LUCID”），营销人员能够依此追踪不同版本、不同渠道的表现，进行快速评估和持续优化，以确保较高的广告支出回报；创意、用户获取、广告销售等各团队也可通过统一的后台界面，管理所有跨渠道营销活动，同步掌握素材效果，加速迭代和优化流程。

此外，开发者还可使用 Luna 搜索广告（Luna Search Ads）功能，优化 Apple Search Ads 上的广告活动。过去一年中，这一渠道上的广告支出涨幅显著。有意参与内测的营销人员，可访问 http://luna.is.com，或光临将于三月底在美国旧金山举办的游戏开发者大会（The Game Developers Conference），现场观摩产品演示。

“在竞争日益激烈的移动应用行业，实现全渠道同步增长，对业务的规模化发展至关重要”，ironSource 首席创意官 Dan Greenberg 表示，“全新的 Luna 是首个专为应用营销人员打造的解决方案。素材创作、跨渠道投放、创意优化——均可在这里一站式完成。通过打造跨平台营销闭环，Luna 能够驱动应用业务的高速增长。”

ironSource 首席执行官兼联合创始人 Tomer Bar Zeev 也表示：“Luna 的推出印证了 ironSource 并购战略带来的巨大效应。Luna Labs 和 Bidalgo 的技术整合造就了这款极具竞争力的产品，它能够提供更大价值，提高用户黏性，并运用多营销渠道，显著扩大我们的可用市场总量。可盈利、可持续是应用经济未来前景的关键，为了实现这一目标，ironSource Luna 为应用营销人员提供了全面的支持。”