如何处理旧电动汽车的旧电池组是所有汽车制造商都必须回答的问题，捷豹与 Pramac 合作展示了一种重复使用电池的方法，这将给行业带来极大的参考价值。

这家英国汽车制造商已从 I-Pace 原型车和工程测试车中获取电池，并用它们制造出零排放的储能装置。被称为离网电池储能系统，它提供零排放电力。

作为展示该系统的一种手段，捷豹 TCS 车队在 2022 年 ABB 国际汽联电动方程式世界锦标赛在英国和西班牙进行的测试中对其进行了测试，使用该存储单元运行其诊断设备并为维修站车库提供电源。该存储单元的容量为 125 kWh，这意味着它可以用来为 I-Pace 充满电或为普通家庭供电一周。它还通过太阳能电池板充电，可用于商业租赁。它可以以高达 22 kW 的功率为电动汽车充电，一旦电池最终达到其使用寿命，捷豹表示，它 95% 是可回收的。

捷豹路虎循环经济团队的电池经理 Andrew Whitworth 表示：“此方案是我们将如何与行业领导者合作以实现可持续未来并实现真正循环经济的一个很好的例子。” “我们很高兴与 Pramac 合作，使用 Jaguar I-PACE 二手电池来提供便携式零排放电源，本赛季支持 Jaguar TCS Racing 是展示这些设备能力的绝佳机会。”

“我们有幸与捷豹路虎密切合作，捷豹路虎是我们使用二手电动汽车模块成功构建强大产品和商业上可行的商业案例的巨大支持合作伙伴，”Pramac 总监 Danny Jones 补充道。“这作为节能和减碳技术制造商的可持续发展故事带来了新元素。我们期待与捷豹路虎继续合作，并提供创新的充电基础设施解决方案，以支持其一流车辆的电气化进程。”