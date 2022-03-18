动点出海获悉，新加坡招聘管理初创公司 Multiplier 近日宣布，在 B 轮融资中获得 6000 万美元资金。据悉，该轮融资由老虎基金和红杉印度联合领投，并由 DST Global 参投。

Multiplier 在一份声明中表示，加上这笔资金，公司筹集到的资金总额达到 7720 万美元，公司估值也因此突破了 4 亿美元。

据介绍，三个月前，Multiplier 曾获得一笔由红杉资本领投的 A 轮融资；六个月前，曾获得一笔由红杉资本旗下加速器项目 Surge 领投的种子轮融资。

Multiplier 成立于 2020 年，是一家全球招聘管理服务平台，主要为企业提供从世界各地招聘人才的解决方案。在成立后的短短 18 个月内，已累计为 100 多个国家的企业提供过服务。据 Multiplier 介绍，借助自身独特的的法律基础设施，它可以帮助企业在不建立当地法律实体的情况下，迅速在多个国家扩展团队。

针对这笔新入资金的用途，Multiplier 表示将用于加速自身全球基础设施建设、积累有价值的伙伴关系以及平台功能扩充。此外，Multiplier 还将推动新一轮招聘热潮，同时搭建一支跨国家、跨行业的 “全明星团队” 来帮助公司实现规模化转型，从而为客户企业提供更好的服务。

Multiplier 现今的主要业务是帮助企业在遵守当地法律法规、劳动合同、以及福利和税收政策的前提下，简化招聘流程。Multiplier 表示，今后将更加专注于平台功能的扩充。目前，公司正积极开发加密工资单功能，届时企业雇主可以利用此功能向员工支付加密货币。