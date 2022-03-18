我们已经见惯了传统风格的新能源车了，以至于我们看到阿尔法 Alpha 汽车公司的新设计车型时，感到非常惊奇。他们悄悄地推出了更新的 Ace Coupe 阵容。该车型计划以 Ace、Ace Performance Edition 和 Super Ace 的形式提供，“轴距显着增加，以适应下一代电池技术”。当然，这么非主流的设计意味着将来可能要面对小众的用户群体。

该公司没有详细说明，但指出该模块车型现在长 168.5 英寸（4,280 毫米）、宽 72.4 英寸（1,840 毫米）和高 56.3 英寸（1,430 毫米）。虽然该公司只提到了轴距的增加，但所有尺寸都发生了变化，因为轿跑车现在比以前长了 3.9 英寸（100 毫米），窄了 1.8 英寸（46 毫米），低了 0.8 英寸（20 毫米）。

这些并不是唯一的变化，因为更新后的车型配备了新的前大灯和轻微修改的格栅。内饰看起来也更适合量产化，因为它配备了数字仪表盘、更小的信息娱乐系统、通风口和基本的中控台。

此外，Alpha 与 AMP 合作打造了一个 “包罗万象的 ‘能源生态系统’，包括 eCloud、电池管理系统和尖端充电解决方案。” 该公司表示，该方案可以实现双向充电以及小型、轻便和节能的能源管理单元，从而提高续航里程。该公司接着表示，他们的设想是具有直流快速充电能力以及容量高达 11 kW 的车载充电器。

尽管有这些变化，该公司仍为新旧型号列出了相同的性能规格。这应该引起很多人的注意，但 Alpha 声称更新后的 Ace 应该重 3,600 磅（1,633 公斤），续航里程为 250+ 英里（402+ 公里），加速 0-60 英里/小时（0-96 公里/小时）在六秒内。然而，该公司指出，所有规格都是 “预算的估计”，并且随着更新的 Ace 的最终发布，它们可能会发生变化。

目前还没有关于车型何时销售的消息，但该公司表示，他们一直在 “努力通过精益制造、分销合作伙伴关系以及与 Metaverse 的合作，让人们可以买到其车型。” 当然，他们最终是否能够实现量产可能是一个比何时销售更重要的问题。这么前卫的产品设计，终究要面临市场的考验。