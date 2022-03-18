牛肉新零售品牌「牛大吉」今天宣布完成 1 亿元 A+轮融资，深熊资本领投，老股东险峰长青跟投，春涧资本担任独家财务顾问。牛大吉创始人吴海金表示，本轮融资将主要用于品牌建设、供应链建设与系统数字化建设。在此之前，牛大吉已获得两轮融资，投资方包括阿米巴和险峰长青。

深熊资本的张海春表示，牛大吉的创始团队围绕牛肉这个品类深耕多年，为了摸清行业，创始人亲自去养过牛，对线下零售的理解也有着深刻的认知。“我跟创始人认识近十年，期间一直保持密切的合作，他在趋势判断、团队管理、企业价值观塑造等方面表现都非常优秀。牛大吉从最初只有几家店，到如今围绕社区生态给消费者提供的产品和服务越来越好越来越丰富，深熊资本坚信牛大吉有望成为中国的麦当劳。”

险峰长青的谢冉表示，牛肉是一个高增长的刚需大品类，牛大吉通过优质、创新的产品，标准化、系统化的管理模式，有机会成为该品类的领导品牌。“牛大吉也聚集了一群战斗力极强的牛人和顶尖的合作伙伴。险峰作为连续三轮参与投资的老股东，期待牛大吉持续突破，不断给中国家庭带来更好的营养选择。”

牛大吉成立于 2018 年，目前已经在深圳、广州、佛山、贵阳等城市开设了近 200 家直营的社区新零售门店。据吴海金介绍，牛大吉 2021 年的营收为 1 亿元，今年这一数据则将翻升至 10 亿元。十倍的营收增长，得益于品牌的自我升级之路：自去年开始，牛大吉推出了 2.0 版本的牛肉工坊店，不仅为消费者提供鲜牛肉，还提供卤牛肉、现烤牛肉干、现煮牛杂、牛肉炸串、牛肉菠萝包、牛腩粉面等预制菜和成品菜——吴海金表示，牛大吉不仅仅是牛肉零售门店，还将是社区的中央厨房。

吴海金介绍，早先成立的 100 多家牛大吉门店（即 1.0 版本）全部都会进行 2.0 改造，升级为牛肉工坊店。从 1.0 升级到 2.0，每家门店的营收同步增长十倍，从而支撑起牛大吉今年 10 亿营收的目标。吴海金说，牛大吉今年的发展计划是将门店数量增加至 300 家。

吴海金和牛大吉更大的野心是——八年万店。吴海金表示，目前，牛大吉正以每月 30 家至 50 家的速度在华南地区开设牛肉工坊店，随着经验的积累与发展模型的成熟，后期速度将会更快。“八年开一万家店，是一个相对保守的说法，如果我们做得足够好，可能会更快一些。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。