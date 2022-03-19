奥迪是一家成立于 100 多年前的德国汽车制造商，尽管它以在豪华和高性能领域的燃油车型而闻名，但该公司已开始将其车辆阵容转向电气化。此举与其母公司大众汽车集团一致。去年夏天，奥迪宣布了其电气化战略，其中包括所有新燃油车型的结束日期为 2033 年。它们将被奥迪的 e-tron 电池电动汽车系列取代——该系列于 2018 年首次亮相。

从那时起，电气化的奥迪家族又推出了 e-tron SUV、 e-tron Sportback 和 e-tron GT quattro。我们还看到最近在大众汽车集团的 MEB 平台上首次亮相的奥迪 Q4 e-tron 和 Q4 Sportback e-tron SUV，以及新的 RS e-tron GT。

在上海车展上，奥迪展示了其 A6 e-tron Sportback 概念车的电动汽车创新的未来。在今天的媒体发布会上，奥迪透露，它在去年的 A6 e-tron 概念车的基础上推出了 Avant。

这是一款宽敞、豪华的旅行车，向这家德国汽车制造商的过去致敬，同时配备了许多将在未来 e-tron 车型中出现的新技术。这款名为 Avant 的新概念车的设计是出于对 1977 年首次亮相的旅行车模型（1994 年之前称为奥迪 100）的敬意。这个名字来源于 “前卫” ，暗指 1995 年奥迪的一个广告口号，宣称 “美丽的旅行车被称为前卫”。

正如您在上面的正面图片中所看到的那样，这款全新 A6 概念车的外观从正面看起来非常清新，展示了我们在奥迪量产型电动汽车上看到的大量 e-tron DNA。这包括一个大型封闭式单框架格栅，底部有深进气口，用于冷却传动系统、电池和制动器。

数字矩阵 LED 前大灯是奥迪的杀手锏。事实上，Avant Concept 可以在停车或充电时将视频游戏投射到它前面的任何墙上——然后它会以 XXL 格式显示虚拟景观，而不是在车辆的小屏幕上显示。车身侧面包含三个小型高分辨率 LED 投影仪，可在车门打开时以任何语言提供动态照明效果以迎接乘客。为了增加安全性，投影仪还显示警告符号——例如警告骑车人车门即将打开。A6 Avant e-tron 的角落还集成了四个额外的高分辨率 LED 投影仪，以显示转向信号投影。800 伏系统允许 A6 Avant 概念车的 100 kWh 电池在 25 分钟内从 5% 充电到 80%。此外，其高达 270 kW 的充电容量意味着它可以在 DCFC 上 10 分钟内获得足够的能量，以行驶大约 300 公里（186 英里）。

通过将这种驱动系统和电池技术与 Avant 的 “宽敞” 的内后部空间相结合，奥迪将这种 e-tron 概念称为 “能量冠军”。奥迪解释说，未来，A6 e-tron 将能够提供 700 公里（435 英里）的续航里程（WLTP），具体取决于驱动系统和车型。在其最快的版本中，该系列还将在 4 秒内从 0 加速到 100 公里/小时（62 英里/小时）。奥迪表示，凭借充电功率和续航里程的结合，A6 系列将 “毫不妥协地适合长途旅行”。这也得益于宽敞的内部空间，由于电动平台的平坦内部地板和长轴距，即使在后座上也保证了充足的腿部空间。

就让我们期待那一天，这款量产车的早日到来。