玛莎拉蒂，另一个 Stellantis 集团子品牌宣布转型为全电动汽车制造商。到 2025 年，玛莎拉蒂将为其所有车型提供全电动版本，从 2030 年起将只销售电动汽车。玛莎拉蒂表示，这使其成为第一个实现这一转变的意大利豪华汽车品牌。玛莎拉蒂随之发布了该公司首款电动汽车 GranTurismo Folgore 的照片。

三张非常暗的图像显示了全新 2+2 轿跑车的前部、侧面和后部的完整 EV 形式，尽管在生产全面展开时将提供传统的汽油和混合动力版本，以及 Spyder/GranCabrio 型号。尽管巨大的三叉戟贴花尽最大努力隐藏线条，但我们仍然可以看出 GranTurismo 正在成为一台漂亮的超跑车型。

由于该车还必须容纳传统的燃烧动力系统硬件，因此整体形状与传统的前置发动机 GT 车相仿，并具有一个长长的低罩引擎盖，该发动机罩扫过凸起的挡泥板，其中的前灯看起来很像中置发动机 MC20 的车头灯。

奇怪的是，通过侧窗放大官方图的内部似乎会显示一组固定在柱子上的换档拨片。它们可用于调整再生制动效果的强度，或者可能图中的车型实际上是一辆汽油车，出于营销目的被冒充为电动汽车，尽管驾驶员侧尾灯下方的充电盖板表明并非如此。

玛莎拉蒂此前曾表示，其 “2022 EV” 将成为 “有史以来最强大的玛莎拉蒂”，拥有 650+ 马力（659 PS）和 2.5 秒的 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）的加速时间。这些数字可能属于 MC20 Folgore 而不是 GranTurismo Folgore，但玛莎拉蒂已经确认 GT 将是第一个登陆汽车展厅的。其他将出现在阵容中的动力传动系统包括 3.0 升双涡轮增压 V6 版本，该版本在 MC20 超级跑车中可产生 621 马力（630 马力/463 千瓦）和 538 磅英尺（730 牛米）的扭矩，可能还有 V8 发动机。

作为本月早些时候宣布的 Stellantis 集团 “Dare Forward 2030” 计划的一部分，玛莎拉蒂已经确认到 2030 年将只销售纯电动汽车。但在此之前的五年，即 2025 年，玛莎拉蒂将为其系列中的每款车型提供 100% 电动版，从即将推出的 Grecale SUV 开始，包括更大的 Levante SUV、MC20 超级跑车、Quattroporte 豪华轿车和新款 GranTurismo。该公司声称，这些步骤将使其成为第一个到 2025 年完成其电动产品阵容的奢侈品牌。