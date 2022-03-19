Solo Advanced Vehicle Technologies (Solo)，一家彻底改变货运行业的汽车硬件公司，今天宣布获得 700 万美元的种子资金，由 Trucks VC 牵头，Maniv Mobility 和 Wireframe Ventures 参投。Solo 正在构建第一个与多家自动驾驶软件兼容的全新重型卡车平台，从而解决现有的以人为中心的自动驾驶卡车改装效率低下的问题。随着公司在加利福尼亚州弗里蒙特的新总部扩张，今天的融资将用于建立 Solo 的工程团队。该团队将完成设计并建造 Solo 的第一辆测试车——一辆电池电动的 8 级自动驾驶卡车，将于 2022 年开始测试。

“在 Solo，我们相信现代技术需要一个现代平台，但今天已经部署的自动驾驶卡车被迫将先进的自动驾驶软件与过时的车辆结合起来。通过提供与软件无关的专用重型卡车平台，我们将极大地改变货运行业的未来，并实现全球供应链所需的增长和效率，”Solo Advanced Vehicle Technologies 创始人兼首席执行官 Graham Doorley 说. “我们的团队拥有数十年的经验，了解自动驾驶卡车的机遇，并亲眼目睹了现有平台的局限性。我们已经准备好应对这个市场，在坚定的投资者的早期支持下，我们很高兴能够建立货运的未来。”

Solo 的团队在开创性的 Tesla Model S、Model 3 和 Tesla Semi 团队中获得了早期经验，并拥有在 Waymo 内担任自动驾驶卡车项目的创始领导者，此外，该团队还分享了在 OEM 和自动驾驶行业数十年的经验。凭借其 alpha 卡车 SD1 Heavy，Solo 正在重新思考卡车平台的方方面面，因为只有初创公司才能做到。全新设计为平台提供了尖端的主动空气动力学特性以及专有的电池电动动力系统。SD1 Heavy 将具有稳定和优化的传感器放置，这是传统卡车无法实现的。SD1 Heavy 采用首个用于 8 级自动驾驶卡车的完全冗余架构，将与任何自动驾驶软件兼容。

“全球供应链危机凸显了卡车运输行业转型的必要性。Solo 是第一次认真努力，将目光放在未来，在不远处，最高效、最清洁的卡车平台可以安全 “驾驶”， ‘ 改变拥有百年历史的行业的进程，”Maniv Mobility 执行合伙人 Michael Granoff 说。