在过去一个财政年度，保时捷公司巩固了其作为世界上最赚钱的汽车制造商之一的地位。这家总部位于斯图加特的跑车制造商的销售收入和营业利润均创下历史新高。

保时捷 2021 年的销售额为 331 亿欧元，比上年增加 44 亿欧元，增长 15%（上年销售额：287 亿欧元）。营业利润为 53 亿欧元，比上一年的数字高出 11 亿欧元（增长 27%）。保时捷因此产生了 16.0% 的营业利润（上一年：14.6%）。

“我们积极的业务成果基于勇敢、创新和前瞻性的决策，” 保时捷股份公司执行董事会主席 Oliver Blume 说。“我们的行业正在经历可能是其历史上最大的转变，” 布鲁姆说。“我们很早就制定了战略方针，并且在运营方面很稳健。这种成功是团队合作。” 执行委员会副主席兼财务和 IT 执行委员会成员 Lutz Meschke 认为，除了有吸引力的产品系列之外，保时捷公司的健康成本结构中的强劲数据是其基础：“我们的业务数据反映了卓越的盈利能力。“

2021 年，净现金流增长了 15 亿欧元，达到 37 亿欧元（上一年：22 亿欧元）。“这个指标也提供了令人印象深刻的证据：保时捷处于绝佳的位置，”Lutz Meschke 说。积极的发展也基于雄心勃勃的 2025 年盈利计划。这旨在通过新的创新和商业模式可持续地支持收益。Meschke：“感谢我们积极进取的员工，我们的盈利计划取得了圆满成功。保时捷进一步提高了效率并降低了盈亏平衡点。这让我们有余地在紧张的情况下投资于公司未来的生存能力。我们坚定地推动对电气化、数字化和可持续发展的投资。”

去年，在欧洲交付的所有新保时捷车辆中，近 40% 已经是电动的，即插电式混合动力或全电动车型。此外，保时捷已宣布打算在 2030 年实现资产负债表上的碳中和。“到 2025 年，预计所有新保时捷销售额的一半将来自电动汽车的销售——即全电动或插电式混合动力汽车。 ” 奥利弗布鲁姆宣布。“到 2030 年，全电动汽车的所有新车比例应达到 80% 以上。” 为了实现这些雄心勃勃的目标，保时捷正在与合作伙伴一起投资优质充电站，另外还投资于自己的充电基础设施。进一步的广泛投资正在流入电池系统和模块生产等核心技术。