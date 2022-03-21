在电动汽车方面，宝马今年的发布计划非常繁忙。下个月将推出基于下一代 7 系的 i7 旗舰电动轿车，下半年推出 iX1 紧凑型电动 SUV。虽然电动 iX1 的原型已经问世一年多，但随着发布的临近​​，宝马终于开始正式预览这款 SUV。

预告图显示了前端的一部分，揭示了与更大的 BMW iX3 相似的设计线索，包括带有 BMW i 蓝色环绕的封闭式双肾格栅，与前灯颜色和形状相同的保险杠装饰。

不过，保险杠看起来更具运动感，图片暗示了大量的侧面进气口。请注意，这里看到的车型可能配备了 BMW M Sport 套件。除了预告图片外，这家汽车制造商还透露了有关 iX1 的一些细节，该 iX1 将在它所基于的下一代 BMW X1 之后不久发布。第三代 X1 应该会在下半年亮相。

宝马表示，iX1 在 WLTP 测试周期中的行驶里程将在 257-272 英里（413-438 公里）之间，预测值是基于车辆当前的开发状态。显然，EPA 的评级会低于此；预计美国规格型号的行驶距离约为 230-240 英里。我们还了解到，BMW iX1 将采用更高级别的数字技术和连接性，包括 5G 标准。

宝马还提到 iX1 将提供灵活的驾驶体验。与常规 X1 一样，电动型号将基于宝马的 FAAR（Frontantriebsarchitektur 或前轮驱动架构）模块化平台，但将采用第五代 eDrive 电动动力总成技术而不是燃油技术。

全电动 iX1 将于今年年底前上市，将间接替代宝马首款量产电动汽车 i3，i3 经过九年的销售并在全球售出约 250,000 辆后，该汽车制造商将于 7 月在其莱比锡工厂停止生产这款电动汽车。