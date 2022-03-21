在电动车领域，迷你车型已经在市场上获得了巨大的成功，现在，奥迪也想切入这个领域，并且打算在中国市场发挥作用。

大众负责开发的管理委员会成员奥利弗·霍夫曼（Oliver Hoffmann）表示，大众子公司奥迪将在 2027 年前实现所有核心细分市场的电气化。根据经理在接受采访时的说法，这也包括电动高档小型车。

“到 2027 年，我们将实现所有核心领域的电气化，” 霍夫曼告诉德国媒体 Automobilwoche。“这也包括 A 级车，我们清楚地看到未来对高档汽车的需求。” 话虽如此，霍夫曼仍然没有公布任何具体的车型。A 级的量产车型对奥迪来说是一个新奇事物：即使是基于 MQB 的奥迪 A1 也更多地属于 B 级。仅在去年 12 月，奥迪透露其目标是在 2022 年至 2026 年期间仅在电气化方面投资 180 亿欧元。

霍夫曼证实了 A1 和小型 SUV Q2 没有直接继任者的关系，但没有进一步透漏小型车计划。然而，从集团的逻辑来看，新车型显然不会是奥迪的独立车型，而可能会基于大众 ID.2。大众可能需要一些时间才能准备好进行批量生产。到目前为止，人们一直认为 ID.2 将是 Seat/Cupra 的分支，但奥迪的参与可以使其更经济。

迷你型号的一个重要销售市场将是中国。“奥迪一汽新能源汽车公司在中国的电气化战略中发挥着核心作用，” 杜斯曼说。据报道，奥迪在二月份完成了规划和批准阶段。尚未提供有关计划车型的更多详细信息。在电动开发方面，奥迪希望将宾利和兰博基尼与大众集团的高端品牌集团更紧密地联系起来。“兰博基尼和宾利显然会在向电动汽车的过渡中受益于奥迪：这些品牌很难靠自己进行巨额投资，” 杜斯曼说。