根据 Counterpoint Research 的 Global Monthly Handset Model Sales Tracker（全球手机机型月度销量监测）报告，2022 年 1 月全球 5G 智能手机的销售渗透率达到 51%，首次超过 4G。中国、北美和西欧市场是这一增长的最大推力。其中，中国 1 月份的 5G 普及率录得全球最高，为 84%。中国电信运营商对 5G 的推动，加上 OEM 为消费者提供价格具有竞争力的 5G 智能手机都促成了这一增长。

5G 与 4G 全球手机销售渗透率

北美和西欧的 5G 智能手机普及率分别达到 73% 和 76%。苹果在北美和西欧占据主导地位，销售份额分别超过 50% 和 30%。在苹果于 2020 年 10 月通过 iPhone 12 系列转向 5G 之后，北美和西欧的 5G 智能手机的销售渗透率也有所增加。预计这些地区将继续为全球 5G 销售做出重大贡献，因为即使没有提供有竞争力的产品，iOS 用户群升级 5G 的需求也很大，且将持续存在。这种需求也受到了 iPhone 用户的推动，他们在使用旧 iPhone 多年后已经准备好使用新设备。对于许多人来说，持有期接近四年，这是 iPhone 的平均更换周期。

得益于联发科和高通提供的更实惠的芯片，Android 5G 智能手机进入了从中高价位区间（250 美元至 400 美元，约合 1600-2540 人民币）逐渐降至 150 美元至 250 美元的价格区间（约合 950-1600 人民币），贡献了一月 5G 销售额的五分之一。

亚太、中东和拉丁美洲是 OEM 提高 5G 渗透率的下一个重点领域。价格低于 150 美元的 5G 机型是这些地区的最佳选择，而目前这些地区均以 4G 为主。

低端 5G SoC 目前售价超过 20 美元。根据 Counterpoint 的 Component Tracker Service（零部件监测服务），一旦价格降至 20 美元以下，我们将可以开始看到 OEM 发布的低价 5G 智能手机。