动点出海获悉，新加坡初创公司 Datature 宣布，近日获得了一笔由 Openspace 领投、并由 January Capital 参投的 270 万美元融资。

针对这笔资金的用途，Datature 表示将用于拓展平台产品品类，包括: 视频分析、医疗领域中的点云数据处理以及神经云网络 API 等。

Datature 成立于 2020 年，是一家机器学习与数据管理平台，也是全球最活跃的零代码平台之一，拥有一系列端到端产品。

建立初期，Datature 主要利用零代码平台帮助用户企业快速打造计算机应用程序。该零代码平台适合非技术型人士使用，这些人又被称为 “入门数据科学家 (citizen data scientists)”。借助 Datature 的零代码平台，他们只需点击或下拉菜单界面，而无需学习复杂的代码开发技术，便可在数小时内完成系统或平台的设计与搭建。对于数据科学家较少的公司来说，此举有助于它们实现公司业务的数字化与自动化。

Datature 也是一个端到端的 MLOps 平台，主要利用 MLOps 模型帮助客户企业实现机器学习的自动化等功能。该模型包括集成、测试、发布、部署、基础设施管理等操作，支持系统开发和运营。如今，全球已有上千家企业应用 Datature 的这一服务在医疗、国防、制造和零售等行业中取得突破性进展。

作为背景，随着全球投资者注意到机器学习市场的飞速发展，该领域的复合年均增长率已达到 43%。预计到 2024 年，机器学习领域的估值将达到 306 亿美元。