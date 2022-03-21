杭州深度视觉科技有限公司（以下简称 “深度视觉”）宣布完成过亿元 A 轮融资，本轮融资由通用技术创投领投，惠友资本、中关村发展启航投资、高通创投跟投。势能资本担任独家财务顾问。深度视觉创始人王帅林表示，本轮融资资金将用于产品研发和市场拓展等业务方面。

深度视觉成立于 2017 年，是一家工业领域高精度智能视觉检测方案供应商。深度视觉拥有智能 AI 相机&3D 相机整机的自主研发能力、光学设计能力、多重算法库的研发能力、FPGA 平台图像采集处理系统的研发能力及自动化设备的设计制造能力，其一体化检测设备已经应用于多个工业细分领域。

深度视觉打造了多款一体化自动检测设备，用以对高反光、高曲率的产品进行检测，目前主要用于机加工及汽车领域，检测产品包括轴承、滚针、套圈及其他汽车零部件。

惠友资本投资总监杨扬表示：“深度视觉是一家技术驱动型的公司，具备从相机、光场、算法到机械自动化等全套底层技术自研能力，其提供的 AOI 检测产品及解决方案已在轴承和金属零部件领域得到全球头部客户的高度认可，并在新能源领域也逐步打开局面。我国正在产业升级的关键期，相信在王总的带领下，深度视觉能成为中国的 ‘基恩士’，为我国制造业转型升级助力。”

高通创投风险投资高级总监毛嵩表示：“高通公司一直通过研发、投资、合作等方式持续引领 AI 技术和产业的发展。高通创投作为深度视觉最早的机构投资人已陪伴深度视觉三年有余。三年来，我们见证了深度视觉团队从初创走向成长，见证了深度视觉产品从轴承检测拓展至周边行业，也见证了 AI 在高精密智能制造中的巨大潜力。我们深切期待深度视觉能在 AI 技术上持续创新，在应用场景上持续发掘，不断取得进步。”

中关村发展启航投资合伙人马建平表示：“投资一年来，我们欣喜的看到了团队的持续进化和公司的不断成长，在持续巩固金属表面缺陷检测优势的同时，在新能源、医药等方向陆续也有不错的落地，期待公司抓住产业数智化浪潮的际遇，继续稳扎稳打，做大做强。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。