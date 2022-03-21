近日，中国独立站建站 SaaS 服务平台 FunPinPin 宣布获得梅花创投的 A2 轮融资，本轮融资是 FunPinPin 近半年内的第二次融资。该资金将主要用于团队建设、产品研发及市场拓展，并用以继续扶持中国 DTC 卖家出海，本轮融资由万世资本担任财务顾问。

FunPinPin 成立于 2020 年，是⼀家具有营销基因的独立站建站服务平台。其创始团队由清华、斯坦福、谷歌背景的海归精英组建。FunPinPin 于 2021 年 12 月已经获得创新工场领投的千万级美金 A 轮融资。

目前，FunPinPin 已成功服务千余家跨境电商客户，包括女性抗衰品牌 MISSPEP、高端个护品牌 JOVS、全球消费级 AR 眼镜品牌 Nreal 等。

FunPinPin 产品负责人田影影表示：“为了满足中国商家的各种精细化需求，FunPinPin 打造了 Market Place 开发者平台，旨在通过多元的技术解决方案，链接优秀的开发者与优质的中国品牌商家。通过海量插件和人性化设置，帮助中国商家实现高品质网站。在未来，我们将建立完整的 PaaS 生态，提升全球商家及技术开发者的独立站体验。”

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“跨境电商是梅花长期看好的领域，凭借优秀的供应链能力，中国本土品牌迎来全球发展的新机遇。FunPinPin 围绕独立站生态，通过为商家提供建站、营销、数据安全等一站式服务，助力更多本土品牌走向国际化。我们相信 FunPinPin 团队的创新精神与战略能力，可以在高速发展的跨境电商市场实现进一步的技术升级与场景落地，持续为商家提供更高质量的产品和服务，成为全球领先的电商服务平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。