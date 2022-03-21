​科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.03.14-2022.03.20）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

从数据的角度上来说，游戏出海正在进入一段相当特别的时期。

在上周的访谈中，根据 AppsFlyer 发布的《2022 游戏应用营销现状报告》，我们可以得知，去年期间，我国自研移动游戏的出海收入增幅已经超过了全球 16% 的同比增长水平。而基于这一表现（当然并不仅仅只体现在这一个纬度），AppsFlyer 大中华区总经理王玮博士认为，中国自研移动游戏出海正在迎来其黄金时代。那么问题也就随之而来，对这些出海游戏而言，这四个字会包含怎样的含义？

不可否认，国内的游戏市场及其相应环境显然会在客观角度上催生更多游戏开发方选择出海发展，但就这一赛道而言，它的种种势头却并不仅仅只是在近一两年内才被人发现。如我们所见，像莉莉丝这样的厂商早在数年前就开始选择深耕海外市场，并取得了不俗的成绩。在这样的背景下，所谓的黄金时代则会更多的代表着是一种走向成熟的象征。正如王玮博士所指出，在当前阶段，此前最容易犯的错误（信息不对称）已经不太容易去犯。因此，如果选择了出海这条道路，这些选手们将会面临更加本质的境遇：即，这里的市场空间已经不再像以前那样空旷。

而针对这一问题，王玮博士认为，接下来，注重产品和内容的研发、做高质量的游戏将成为今后出海的关键所在——用户可能会玩过或见过一些其他的游戏，站在流量变现的角度，虽然这些游戏能挣到钱，但它不是一个好玩的游戏。所以我们可以看到，从前年开始到去年，打磨高品质游戏是一个比较明显的趋势，而且这个趋势会越来越强烈。

“去年，我们看到原神成为了中国迄今为止出海最为成功的一款游戏。它充分证明了只要我们专注在游戏本身的品质，去打磨一个好的游戏，我们完全可以获得超额的回报。并且，更重要的是，它也代表了中国文化的输出。不管是站在企业运营的层面还是站在国家的层面，这都是非常确定的、被大家喜闻乐见的一个方向。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Byju’s 估值已达 220 亿美元：动点出海获悉，印度教育科技独角兽 Byju’s 已于上周五宣布完成了一笔 8 亿美元的新融资。作为结果，有知情人士表示，Byju’s 的估值已从上一轮时的 180 亿美元（去年 10 月份）提升至了 220 亿美元。

据了解，该公司的创始人兼 CEO Byju Raveendran 在这笔最新融资中提供了 4 亿美元，使得其持股从此前的 22.5% 提升至了 25%。该融资的其他参投者包括 Sumeru Ventures、Vitruvian Partners 以及 BlackRock 等。

在这轮最新融资中，Byju’s 也透露了公司的最新情况。据介绍，其平台已拥有超 1.5 亿学习用户。相比之下，在去年初时，这一数字则为 8000 万。此外，Byju’s 也强调称，其平台的年续订率也已达到了 86%。

Capital A 的 1.2 亿美元政府贷款告吹：据悉，马来西亚廉价航空公司 Capital A（即更名前的亚航集团）于去年十月份获得的由当地政府担保的总额 5 亿令吉（约合 1.2 亿美元）贷款批准已无法顺利达成。Capital A 在一份文件中表示，公司正在探索其他可适用的债务融资替代方案。

据了解，这笔贷款原定为马来西亚政府为解决疫情困境下的经济萧条所作出的刺激性举措之一。

GoTo 计划通过 IPO 筹资 12.5 亿美元，有望下月上市：动点出海获悉，印尼最大科技集团 GoTo 计划通过于本月在当地展开的 IPO 筹集至多 17.992 万亿印尼盾（约合 12.5 亿美元）的资金，并有望在当地时间 4 月 4 日登陆上市。

根据 GoTo 所提交的招股书，公司计划售出近 520 亿股的相关股份，其定价区间为 316 至 346 印尼盾。此外，GoTo 也指出，IPO 后，公司的市场估值有望达到 262 到 288 亿美元之间。

有媒体表示，如果按照 GoTo 所提供的数字，以目前的价格水平计算，GoTo 将成为继 PT Bank Central Asia、PT Bank Rakyat Indonesia 和 PT Telkom Indonesia 之后在印尼证交所上市的第四大市值公司。

Bazaar 完成 7000 万美元 B 轮融资：Bazaar 成立于 2020 年，试图通过电商、金融科技和 “最后一英里” 配送供应链等建立起一套操作系统，帮助国内卖家和供应商管理采购、配送、软件运营、数字借贷和供应链等服务，从而实现巴基斯坦零售的数字化。

目前，Bazaar 的 B2B 电商服务已经扩展至巴基斯坦的 21 个城镇，覆盖了全国 30% 的人口。此外，Bazaar 拥有数十个配送基础设施，每月还会将 “最后一英里” 配送服务扩展到三至四个新的城镇。

Stratificare 计划筹集 1200 万美元融资：StratifiCare 成立于 2015 年，是一家医疗健康初创公司。Stratificare 称自身衍生于新加坡国立大学，深耕生物医学研发和技术商业化领域 50 余载。鉴于目前市面上存在由于医疗技术不够先进及医生无法为患者提供个性化治疗等导致的临床结果不理想和医疗保健资源浪费，StratifiCare 决定通过开发体外诊断技术和提倡个性化护理方式，为病患带来一些方便。

Carsome 收购 CarTimes 多数股权：根据马来西亚综合汽车电商平台 Carsome 今日发布的声明表示，公司已经收购了新加坡二手车经销和平行进口平台 CarTimes Group 51% 的股份。

目前，尚未有关于这笔收购交易规模的官方信息传出。但有媒体表示，这笔交易的价值约为 6000 万美元，且由现金和股权的形式构成。而在完成收购后，CarTimes 剩余的 49% 股份则被其创始人 MD Eddie Loo 所继续持有。

PropertyGuru 将于本周五在纽交所上市：动点出海获悉，根据 PropertyGuru 提交给 SEC 的文件显示，该公司与其意向 SPAC 合并对象 Bridgetown 2 Holdings 的合并提案已获得其相关股东的批准。而接下来，这个新加坡房地产独角兽也将在当地时间本周五时于纽交所登陆上市。

据监管文件显示，合并后的实体将以 “PGRU” 的代码开始交易。而根据两家公司在去年发布的合并声明，合并后，该实体的企业估值约为 13.5 亿美元，其股权估值则约为 17.8 亿美元。

黄金时代下，游戏出海依然不是一种轻松选项：现阶段，如果提起中国的出海游戏，首先被人想到的可能是异军突起并不断刷新榜单的《原神》。然而，回顾过去一年这一阵营所展现出的种种表现，它所要展现的故事要远比我们在表面上所看到的精彩。

近日，营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 发布了《2022 游戏应用营销现状报告》。报告指出，基于其 2021 年的数据，去年、并且乃至今年，全球游戏应用市场都正处于一个黄金时代。

Multiplier 获得 6000 万美元 B 轮融资：Multiplier 成立于 2020 年，是一家全球招聘管理服务平台，主要为企业提供从世界各地招聘人才的解决方案。在成立后的短短 18 个月内，已累计为 100 多个国家的企业提供过服务。据 Multiplier 介绍，借助自身独特的的法律基础设施，它可以帮助企业在不建立当地法律实体的情况下，迅速在多个国家扩展团队。

针对这笔新入资金的用途，Multiplier 表示将用于加速自身全球基础设施建设、积累有价值的伙伴关系以及平台功能扩充。此外，Multiplier 还将推动新一轮招聘热潮，同时搭建一支跨国家、跨行业的 “全明星团队” 来帮助公司实现规模化转型，从而为客户企业提供更好的服务。