3 月 21 日，苏州齐禾生科生物科技有限公司（简称 “齐禾生科”）宣布完成由杏泽资本独家领投的逾亿元人民币种子轮融资，这也是中国已公布的基因编辑企业种子轮投资的最大手笔。本轮融资所募集资金将主要用于公司新一代基因编辑工具的开发，以及基因编辑技术在生物育种等各产业方向的应用。

齐禾生科成立于 2021 年，创始团队包括在基因编辑学术领域具有世界级影响力的高彩霞博士，哈佛大学著名基因编辑科学家 David Liu（刘如谦）的学生 Kevin Zhao 博士，以及在产业界具有丰富经验的研发、运营及商业化团队。

齐禾生科创始人高彩霞博士表示：“非常感谢杏泽资本的信任和鼎力支持。基因编辑作为一项突破性的分子生物学技术，在全球范围内已经被应用到多个领域。在生物育种领域，基因编辑带来的革新更是颠覆性的。目前，中国、美国、日本、巴西、澳大利亚等国家已经陆续出台了相应的监管政策，基因编辑产品的监管日趋明朗，已有 150 多种基因编辑作物通过监管，获准推向市场。在这个背景下，我和我的团队创办了齐禾生科，一家专注于基因编辑工具的开发和商业化应用的高科技企业。公司将致力于开发具有自主知识产权的高效基因编辑工具，并将其应用于农业育种、生物医药及合成生物学等多个领域。我们希望齐禾生科的成立和发展，能助力于保障中国乃至全世界的粮食安全需求。”

杏泽资本管理合伙人强静博士表示：“杏泽资本致力于支持具有创新能力和高效执行力的科学家及硬科技企业，基因编辑技术是我们重点关注的技术领域。高彩霞研究员是具有世界级学术影响力的基因编辑领域科学家，被 Nature 评为中国十大科学之星，在基因编辑技术及应用领域具备深厚积淀。我们很高兴此次能与齐禾生科达成深度合作，支持公司完成破记录的国内基因编辑领域的种子轮融资。杏泽资本将持续支持公司发展，助力齐禾生科为社会带来价值。我们期待公司在未来迎接新的里程碑，相信公司在创始团队的带领下，一定能够发展成为全球领先的解决基因编辑卡脖子难题的生物技术公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。