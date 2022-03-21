近日，专注于肺栓塞领域的医疗器械企业深圳腾复医疗科技有限公司（简称” 腾复医疗”）完成超亿元 A+轮融资。本轮融资由奥博资本（OrbiMed）领投，泰达科投跟投，资金将用于急性肺栓塞介入手术器械的临床注册和市场推广，同时推进静脉血栓栓塞治疗其他产品研发和临床研究。腾复医疗曾在 2020 年获得合创资本独家投资的天使轮融资。

腾复医疗是国内首家开展急性肺栓塞介入器械领域临床研究的公司。腾复医疗自主研发的全国首款急性肺栓塞介入器械 Tendvia 肺动脉血栓清除系统已进入注册临床阶段。同时，公司自主研发的静脉取栓装置也已进入注册临床阶段。

急性肺栓塞是三大致死性心血管疾病之一，目前，临床所采用的治疗手段主要是溶栓治疗，治疗时间长，且易产生各部位出血并发症，临床亟需专用于急性大面积肺栓塞的更有效解决方案，弥补急性肺栓塞防治中不可或缺环节。近年来，介入治疗急性肺栓塞的手术器械，能快速取出大块急性栓塞血栓、快速恢复肺血管血流，在肺栓塞救治中逐渐体现出优势，正迈入快速发展阶段。但国内尚未出现正式注册的、专用于急性大面积肺栓塞的手术器械。

腾复医疗表示，未来公司将进一步深化对临床需求的理解，持续提高产品研发水平，力争为临床治疗提供更贴合实际需求的产品，挽救更多患者的生命，成为国内肺血管及静脉血栓栓塞症疾病治疗解决方案的引领者。

奥博资本合伙人王国玮博士表示：“急性肺栓塞作为仅次于急性心梗、急性脑梗的第三大心血管致死病因，多年来医学界一直缺乏有效的解决方案。次大面积和大面积急性肺栓塞的 90 天死亡率在 12.3% 至 41.3% 之间，且多年来并无明显改善。急性肺栓塞机械取栓装置的出现给这些患者带来了曙光。腾复医疗作为中国第一家急性肺栓塞机械取栓器械研发企业，有着极强的执行力和丰富的研发经验，在将肺栓塞器械推进注册临床试验的同时储备了多款有梯次的创新产品管线。奥博资本非常荣幸能与腾复一道给行业和患者带来创新有效的产品，并将一路支持腾复医疗成为中国静脉血管介入领域的领军企业。”

泰达科投董事总经理丁旭生表示：“腾复医疗核心团队在心血管介入医疗器械领域拥有多年的研发经验，公司坚持以临床需求为导向，成功研发出肺栓塞介入治疗产品。我们期待腾复能够成为该细分领域的领导者，为广大患者提供安全有效的治疗手段。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。