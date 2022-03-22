2021 年是 5G 手机市场加速发展的一年。这一年里，5G 技术全面成熟，5G 手机快速走向大众，主流市场固有市场格局已经被打破。据工信部 2021 年通信业统计公报，5G 用户数快速扩大，5G 移动电话用户达 3.55 亿户。数据智能上市企业每日互动（股票代码 300766）大数据自 2019 年 9 月起一直关注 5G 手机市场发展，持续发布 5G 手机报告。接下来，就让我们一起来回顾一下 2021 年 5G 手机市场的发展情况。

2021 年，5G 手机新品发布层出不穷。工信部数据显示，2021 年全年上市新机型中 5G 手机共有 227 款，占同期手机上市新机型数量的 47.0%。功能越来越强大，价格越来越亲民的 5G 手机受到了人们的欢迎，5G 手机市场规模迅速扩大，5G 手机活跃设备数和市占率不断增长。截至 2021 年末，5G 手机在智能手机市场的占有率已经达到 28.0%，较 2020 年底 8.5% 的市占率，增长了 2.3 倍。

苹果续写佳绩 市占率排名大幅提升

头部 5G 手机品牌间差距逐渐变小

截至 2021 年底，5G 手机问世已经有近两年半的时间，各大手机厂商也在 5G 手机的创新上铆足了劲，各品牌间的市场竞争也进一步加剧。

每日互动数据显示，华为以 29.2% 的市占率，持续领跑国内 5G 手机市场；vivo 市占率排名第二，达 15.4%；iPhone5G 手机热度持续爆棚市占率达 14.1%，排名第三，较 2020 年末第六位的市占率排名，上升了 3 个位次；OPPO 以 13.6% 的市占率排名第四；小米市占率达 11.4%，排名第五。

每日互动分析统计了 2021 年度新增 5G 手机的市占率情况，新增市占率越高则表明品牌受欢迎程度越高。数据显示，2021 年全年，华为依然是国人心目中的国货第一大品牌，旗下 5G 手机新增市占率达 22.8%，排名第一；iPhone 以 17.5% 的新增市占率排名第二，虽然其手机机型不多，但其新增市占率却名列前茅，展示出 iPhone 超强的品牌影响力；vivo 和 OPPO 排名第三、第四；小米以 12.6% 的新增市占率排名第五。

2021 年新增市占率 TOP20 的机型中，iPhone12 系列抢占了前三位；华为 nova7 系列、P40 系列以及 Mate30 系列榜上有名。从各机型上市时间分析，TOP20 的机型中，仅 4 款为 2021 年上市的机型，分别是 iPhone13、荣耀 50、Redmi K40、OPPO A93，其余均为 2020 年上市机型。由此可推测，从消费侧看，相比于 5G 手机机型的高频发布，用户们对于 5G 手机的更换速度略有滞后，5G 手机在 2020 年迎来了第一波更换潮，而下一波换机潮还未形成。

2021 年度 5G 手机用户画像揭秘

年轻人成 5G 手机重要用户，vivo 大受欢迎

每日互动持续关注 5G 手机的用户画像变化，通过不同时期用户画像之间的区别，来发现 5G 手机的用户偏好迁移情况，从而发现市场新趋势。

每日互动大数据显示，从性别分布来看，2021 年末 5G 手机女性占比达 42.8%。5G 手机男女性别比例差距逐渐缩小，正与全量人群的比例趋近。

从年龄分布来看，5G 手机用户中 24 岁及以下用户比例持续增加，占比达 27.8%，不仅高于 2020 年末同一年龄段占比，也高于全量用户同一年龄段的占比，可见年轻一族对 5G 手机青睐有加。

从 5G 安卓手机分年龄段品牌市占率分布看，在 24 岁及以下人群中 vivo 市占率达 21.5%，排名第一，华为市占率排名第二，OPPO 和小米排名第三、第四。在其他年龄段用户中华为依然占据头部优势。

从消费水平看，截至 2021 年末，5G 手机用户中高等消费水平的人群占比达 24.0%，较 2020 年同等消费水平的人群比例进一步缩小。与此同时，2021 年末中等消费水平和低消费水平的 5G 手机用户占比，较 2020 年同一指标占比有所增长。

从城市分布情况看，相较于 2020 年末，2021 年末三、四线及以下城市 5G 手机用户占比在逐渐增长，分别达到 19.4% 和 28.9%，不断缩小与一、二线城市的差距。可见，2021 年随着 5G 基础设施覆盖范围持续扩大，更多中低价位的 5G 手机问世，让越来越多的三、四线城市用户对 5G 手机产生兴趣，轻松换机。

2021 年全年，5G 手机已经发展为国内手机市场的重要组成部分，各大手机品牌在 5G 市场的竞争日益激烈。进入 2022 年，日新月异的 5G 手机市场又会有怎么样的精彩？每日互动大数据将持续关注 5G 手机市场的新发展。