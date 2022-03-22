在过去的几个月里，宝马一直在积极测试 i7 ，很快就会全面亮相。在一份详述公司 2021 年财务业绩的新的非常长的新闻稿中，有一个非常简短但官方的确认，即这款电动轿车将于今年 4 月首次亮相。没有提供确切的日期，但我们现在知道首发将是全球性的，会在纽约、慕尼黑和北京等多个地点同步亮相，我们有理由期待在北京车展上看到它。

以下是宝马的官方表述：“我们都期待着今年全新 BMW 7 系的上市：它拥有进步、数字和创新的基因，它也是唯一一款为客户提供多种动力传动系统选择的豪华轿车系列。顺便说一句，最强大的那个型号——BMW i7——是全电动的。4 月，我们将在代表世界主要地区的纽约、慕尼黑和北京展示它。”

这听起来是一辆非常令人兴奋的车辆，在之前的预告片中，我们知道 i7 将由双电机电动系统提供动力，提供全轮驱动系统。如果我们的初步信息是正确的，旗舰 i7 将与 iX M60 共享其动力总成，这意味着动力将由两个峰值输出（在运动模式下）分别为 610 马力（449 千瓦）和 811 磅英尺的电动机提供（1,100 牛顿米）的瞬时扭矩。目前，宝马仅表示电动 7 系将拥有 “超过 600 马力”，算是市场上的翘楚。

剩下的时间，就是让我们等待官方的发布，这必将是豪华电动车领域的一场盛宴。