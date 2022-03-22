3 月 22 日，独立第三方行业研究与分析机构 CIC 灼识咨询正式发布《2021 年全球实时互动云（RTE-PaaS）行业研究报告》（以下简称 “报告”）。根据 CIC 灼识咨询数据，作为实时互动云服务行业开创者和引领者，声网 Agora 继续蝉联全球实时互动解决方案市场份额第一，根据 2021 年实时互动解决方案支持的实时互动音视频分钟数及年度营收两个指标计算，声网的全球市场占有率分别为 28.5% 和 22.9%，均遥遥领先其他服务商。

从分钟数指标来看，声网 2021 年全年在全球服务的实时互动音视频分钟数用量为 6750 亿分钟，超过第二名厂商用量的两倍。

从营收指标来看，声网 2021 年全年总营收 1.68 亿美元，同样超过第二名厂商营收的两倍。

关于推动实时互动云行业市场的发展因素，《报告》中提出了 6 个重要方面：第一，移动设备的普及和互联网用户在线时长的增长；第二，越来越多开发者的技术创新和应用实践；第三，视频应用场景广泛，相比文字和语音可传达更丰富、更深次的内容，逐渐成为实时互动的重要载体；第四，游戏、社交、教育等相关应用场景的爆发；第五，企业 CTO 可以通过更低的成本和更高的标准使用实时互动云服务；第六，企业对数字化转型的日益重视以及对 IT 通信支出的增加。这些因素都将推动实时互动云产业的发展。

《报告》指出，声网从与全球服务商的竞争中脱颖而出的核心原因在于差异化的技术、卓越的产品品质及可靠性，以及对于赋能全球开发者的专注追求及不懈努力。据声网发布的 2021 年 Q4 及全年财报显示，截至 2021 年 12 月 31 日，声网全球注册应用超 40.5 万，同比增长 48.9%；全球活跃客户数量达 2670 家，同比增长 27.4%。

目前，声网的全球化业务发展速度非常快，服务已覆盖中东、东南亚、北美、拉丁美洲、日韩等区域的全球 200 多个国家和地区。在不断开拓和深化海外市场的过程中，诸多中国出海企业与全球各地的知名本土企业，如中东及北非地区最大的语音社交与娱乐平台 Yalla、美国最大的第三方播客平台 Castbox、美国最大的婚恋社交平台 The Meet Group、日本二次元音频社区 LisPon、北美多人移动游戏 Bunch、北美多人竞技游戏 Vainglory 、东南亚知名社交 App Kumu 等都在使用声网提供的实时互动云服务。

声网从创立之初就一直走国际化路线，在硅谷和上海设有双总部，并在班加罗尔、东京、伦敦等海外城市设有分布式协同团队，遍布海外的团队可更好地拓展海外本土客户，为国内出海客户服务，并在当地提供技术和运营支持。

为保障全球用户的高质量实时互动体验，声网 Agora 自建的软件定义实时网 SD-RTN™ 覆盖了 200+ 国家与地区，拥有超低延时、高并发、高可用等特性，特别针对东南亚、中东、北美和国内中小城市做网络优化，全球端到端网络优质传输率超过 99%，端到端全球延时中位数 76ms。针对实时互动中经常出现的弱网传输、丢包等情况，声网也拥有一套抗弱网传输与抗丢包算法，目前已经适配 30000 多款终端设备，能够实现 70% 丢包下视频通话流畅、80% 丢包下语音通话流畅。

2021 年，声网发布的全链路加速 FPA 产品，利用 SD-RTN™ 覆盖全球 200 多个国家和地区的高速网络通道，可以为各类出海应用提供出海目标国家/区域的优质网络覆盖，实现跨区域、跨网的实时音视频交互，以及业务数据极速同步，最终提升网络性能超过 100%，降低业务应用的加载时长超过 60%，特别适用于出海应用、游戏加速、移动金融等对于全球网络传输质量有着很高的要求场景。

此外，海外地区对信息服务、隐私保护和数据合规监管十分严格，出海的中小开发者人、财、物力均有限，只有使用具备齐全的安全和隐私保护认证的服务商才能快速合规地开展业务。声网遵循国际认可的信息安全和隐私保护标准以及行业要求，一直致力于采用国际最佳实践来建设隐私和安全管理体系。目前声网已经通过 ISO/IEC 27701、ISO/IEC 27001、ISO/IEC ISO27017、ISO/IEC 27018 体系认证，并获得了 SOC2 Type 2 服务鉴证报告，很好地证明了自身的隐私保护和安全能力。

不仅如此，声网也建立了和全球主流领导性的安全合规合作伙伴的深度合作，包括权威标准认证机构 DNV·GL，以及在美国市场具有领导力地位的安全认证厂家 BISHOPFOX 等，通过这些合作进一步加强声网自身、客户以及开发者的信心，让声网的安全合规的标准达到甚至超出业界一流水平，为所有开发者的应用进军全球市场保驾护航。