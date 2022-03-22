智能编程机器人公司硅心科技（aiXcoder）今日宣布获数千万元 A 轮融资，高瓴创投投资。本次融资将用于产品迭代及扩张团队。

硅心科技的核心产品「aiXcoder」是一款基于深度学习模型的智能编程机器人，包含代码自动补全和相似代码智能推荐两个功能。开发者写代码时，AI 引擎能够自动预测后续可能要写的代码。同时还可以通过代码智能搜索，推荐与当前程序功能相似的规范程序代码。

高瓴创投合伙人李强表示：“随着人工智能技术在各行业的不断深化，将人工智能技术引入软件开发领域，实现软件开发智能化是行业发展的必然趋势。aiXcoder 是技术壁垒高、有前瞻性，并能撬动和挑战行业既有规则的项目，我们看好 aiXcode 作为生产力工具，将为软件开发行业创造真实价值。”

“从 2013 年开始，我们就开始了基于深度学习的程序分析与生成的研究。通过不断的研究与实验，使我们意识到，由于算力和其他条件的限制，完整程序的生成可能暂时无法达到实用的程度，但通过代码补全的方式辅助开发者完成代码编写是完全可行的。” 创始人李戈表示，在软件开发过程中存在着大量的重复劳动，程序员写的很多代码片段可能早已被重复写过很多次。aiXcoder 能够很好地减轻程序员的负担，留出更多时间和精力去做一些更具创造性的工作。

覆盖范围方面，aiXcoder 支持 Java、C/C++、Python、JavaScript 等多种编程语言，兼容 IntelliJ、VS Code、Eclipse 等多个 IDE。据阿里云技术统计，aiXcoder 社区版的开发者用户已覆盖 130 多个国家和地区，为超过 30 万个国际开发者提供智能化编程服务。

李戈表示，“为企业提供个性化的智能编程服务，将是 aiXcoder 未来的主要商业化应用场景。” 通过在企业内部署基于深度学习的私有化智能模型，aiXcoder 可以为 B 端提供生产力级的智能化编程能力。目前，aiXcoder 已为华为、百度、中国航天、工商银行等 20 余家互联网、金融及航天领域企业提供服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。