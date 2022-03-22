动点出海获悉，印度 SaaS 平台 Amagi 近日宣布，获得了一笔 9500 美元的融资。据 Amagi 透露，本轮融资由 Accel 领投，并由 NVP（Norwest Venture Partners）和 Avataar Ventures 等参投。

作为背景，去年 9 月，Amagi 曾获得来自 Accel、Avataar Ventures、NVP 和 Premji Invest 等的共计 1 亿美元投资。

有消息称，公司近期的融资总额已达到 10 亿美元，成功跻身了独角兽之列。据统计，Amagi 本年度截至到现在的融资额已超过 2.45 亿美元。

Amagi 总部位于印度班加罗尔，是一家基于云计算的广播和联网电视 Saas 技术平台，其办事处目前已覆盖纽约、洛杉矶、多伦多、伦敦、巴黎和新加坡等。

成立 14 年来，Amagi 从为电视频道上的本地企业提供广告解决方案转向了为不同平台上的电视网络和内容所有者提供基于 SaaS 的盈利平台。目前，Amagi 提供的服务包括：频道创建、内容分发、广播服务管理和地理定位广告插入等。

经介绍，Amagi 目前已在超过 40 个国家布置了电视网络，其广告平台上汇集了 650 余家内容品牌、800 余个播放链以及 2000 余个触达渠道。公司的客户包括 NBC 环球、CBS 哥伦比亚广播、《今日美国》和乐天集团等。

据悉，美国是 Amagi 在全球的最大市场，其次是英国和印度。