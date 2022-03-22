根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年中国大陆势头强劲，云基础设施服务市场增长 45%，总计达到 274 亿美元。2021 年第四季度同比稳健增长 33%，达到 77 亿美元，为这一年画上了圆满句号。新冠疫情带来的持久性消费需求，例如远程工作和学习、电子商务和流媒体内容等，仍是带动增长的主力军。此外，热衷于数字化转型的传统企业数量激增，同样增加了云服务的需求量。

Canalys 预计，到 2026 年，中国大陆的云基础设施市场将达到 850 亿美元，五年复合年均增长率将达到 25%。阿里云在 2021 年依然稳居云市场巨头的宝座，华为云和腾讯云分别位列第二和第三。百度智能云占据第四名宝座。2021 年，头部的四大云厂商占据了 80% 的市场份额，为了抓住各垂直行业解决方案的增长机会，他们纷纷启动新的战略。

市场正在见证客户群体的多样性，从互联网行业到传统行业（例如制造业、金融业和零售业）。提高业务灵活性是进行数字化转型的关键动力，这同时能通过业务的工作负载迁移和云原生应用开发，持续推动云服务支出增长。

“企业正在不断推进数字化转型的大力投资为云服务厂商创造了巨大商机。”Canalys 研究分析师 Blake Murray 表示，“但这些项目耗时耗力、高度复杂，要求云厂商具备多个垂直领域的技术能力和专业经验，以满足客户的定制化需求。通过与渠道合作伙伴建立信任关系来满足这些要求、赢得客户信任，最终提升竞争优势，比以往更加重要。”

“尽管政府对数字化转型的政策支持让应用云服务的传统行业企业客户数量上升，但他们管理和开发云技术的能力仍然有限。”Canalys 研究分析师 Yi Zhang 说道，“除技术性能和数据安全以外，云厂商还需对如何缩短企业学习时间、降低企业管理成本予以更多关注。借助云服务为传统企业挖掘全新商业价值，也是未来行业发展的重中之重。”

2021 年，阿里云占云基础设施服务市场总支出的 37%，领跑市场。但阿里巴巴这一年所占市场份额还是略有下降，这主要归咎于政策调控减缓了互联网客户增长。不过，它仍凭借主要客户的长期消费承诺和在传统行业的业务扩张，增长了 30%。最近，阿里云还启动了 “云钉一体” 战略。阿里的企业沟通协作平台 “钉钉”，会成为云服务进军传统行业的重要切入点。基于钉钉的低代码开发平台，旨在助力企业在实现数字化转型的过程中减少障碍、降低复杂性。

2021 年，华为云的市场份额达到 18%，年度增长达到 67%。华为云凭借快速增长，拉开了其与腾讯云的差距，稳居市场第二。得益于政府事务相关的专业行业经验，华为云始终在该领域保持领先地位。作为三大厂商中唯一的 “非互联网” 公司，华为也在不断扩大互联网公司的客户群。其 “云云协同” 战略旨在通过其终端产品将华为打造成全中国互联网客户的重要合作伙伴。这一战略为华为云赢得了核心客户，弥补了华为缺乏互联网 “基因” 的短板。

第三大厂商腾讯云，市场占比 16%，增长了 55%。2021 年，腾讯云整体呈良性发展，在多个领域均实现了多元化增长。作为一家专注于泛娱乐行业的互联网公司，腾讯云也开始扩大客户群体，致力开拓更多传统行业市场。例如，它凭借其在大数据解决方案方面的优势，成功在政府部门赢得核心客户。腾讯在游戏、社交媒体和数字商务方面经验良多，元宇宙的潜在利益必定会在未来给腾讯带来崭新的商业机会。

第四大厂商百度智能云，市场占比 9%，同样增长了 55%。因其业务主要集中在网络营销和人工智能，所以在过去一年的政府调控中，百度并未像腾讯和阿里巴巴一样遭受重大影响。百度智能云将人工智能技术与云基础设施服务相结合，以智能服务为核心，突出其差异化优势。与其他三家云厂商相比，百度智能云选择将工业领域作为其主要赛道，在工业互联网、智能制造、能源和电力设施方面取得关键性胜利。