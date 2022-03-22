通用汽车公司宣布将以 21 亿美元收购软银 Vision Fund 1 在 Cruise 的股权，并将单独向 Cruise 追加投资 13.5 亿美元，以取代该基金在 2018 年做出的承诺。自 2016 年通用汽车收购多数股权以来，Cruise 已将自动驾驶汽车变为现实，并成为商业自动驾驶共享和交付道路上的领导者，为通用汽车股东和 Cruise 的少数股东创造了重要价值。

上个月，Cruise 在实现更安全、更可持续和更便捷的交通未来愿景方面取得了一个重要里程碑，因为它成为第一家在美国主要城市向公众提供完全无人驾驶乘车服务的公司。

Cruise Origin 是一款零排放、共享的电动汽车，经过精心设计，无需人类驾驶员即可运行。这意味着它不依赖某些以人为中心的功能（例如方向盘）来安全运行。本着美国交通部关于交通创新工作的六项指导原则的精神，Origin 寻求服务于更大的目标：推动环境可持续性，确保美国在开发和制造自动驾驶技术和人工智能方面处于领先地位，支持美国劳动力和促进技术落地。

每个 Cruise Origin 都将有助于减少世界对石油的依赖，以及对历史上服务不足的社区造成不成比例的负担的排放。The Origin 将有助于为老年人、盲人或视力低下的人以及其他传统上在获得可靠交通方面面临障碍的人员扩大出行选择。通用汽车正在密歇根州的零工厂制造 Origin，支持和创造美国就业机会，促进经济增长，并推动美国制造业和美国汽车业的长期成功。

除了通用汽车增加投资外，Cruise 今天还启动了其经常性流动机会计划，该计划兑现了 Cruise 的承诺，即为 Cruise 员工提供长期股价上涨的潜力以及围绕股票流动性的灵活性。随着公司进入早期商业化阶段并继续吸引和留住一些世界上最优秀的人才，该计划将使 Cruise 在人才市场上与上市公司和私营公司相比具有极强的竞争力。Moelis & Company LLC 担任通用汽车的财务顾问。