台湾 Gogoro 宣布与专注于固态电池研发的辉能科技携手合作，共同研发打造全球第一颗电池交换式电动机车固态电池原型，不晚于电动汽车技术演化之后，尝试将最新的电池科技导入蓬勃发展的二轮电动载具市场，全新的固态电池技术有望在未来 3 至 4 年逐步迈入量产阶段。

电池是发展未来世代产品的关键科技，持续推动消费性电子产品的革新，也带领智慧型手机、笔记本电脑、平板电脑、手持家电及电动化车辆等诸多产品的演进。​观察全球电池发展趋势，固态电池​有望​取代传统液态电解液电池成为未来消费性电子产品​及电动载具​的主流电​力​​​来源，也是全球知名汽车大厂及电池科技领导厂商致力研发的新世代技术。

固态电池拥有不可取代的优势，其一是它的能量密度更高，进而提升电动车​辆的​续航力​​，预估未来 Gogoro 的固态智慧电池将可望提升至 1.4~1.5 倍容量，而每颗智慧电池可储存电量也将有望从 1.7 kWh 大幅增加至 2.5 kWh，有效延长车主电池交换间的可行驶距离。

其二是提升智慧电池的安全性，因为固态电池不同于现行锂电池所采用的液态电解液，其固态电解质具有不易燃的特性，所以当固态电池受到剧烈撞击时，将大幅降低电池遭遇意外状况时的安全风险。

另外，Gogoro 宣布推出以「智控全局」思维打造满足未来需求的移动平台：「SSmartcore 智驾电控核心」，并率先应用于全新车款 Gogoro SuperSport 智能电动机车，引领机车产业朝着电动化与智能化相互融合的方向发展。Gogoro 独家研发的 SSmartcore 智驾电控核心，不仅大幅提升平台运算及连结能力，更整合自行开发、全球首创的电动机车 TCS 循迹防滑系统 (Traction Control System)、定速巡航模式和 LTE 远端无线连网服务等先进配备，未来还可透过云端随时更新和扩增各项功能。Gogoro 以科技重新定义运动车款，体现人车一体、自由智在的使用体验。

以科技孕育而生的 Gogoro SuperSport 有着前所未有的样貌，独家搭载 Gogoro 甫问世的 SSmartcore 智驾电控核心，提升车辆整体效能，不仅操控更精準、动力零时滞、安全配备反应更迅速；同时整合旗下最新开发的 TCS 循迹防滑系统、定速巡航模式和 LTE 远端连网服务等领先科技配备，提供消费者同级车无法比拟的产品体验。

Gogoro SuperSport 的动力核心：G2.2 铝合金水冷永磁同步马达，提供 7.6 kW / 3000 rpm 最大动力，极速可达 96 km/h，从静止加速到时速 50 公里只需要 3.9 秒。采用 FLO DRIVE™ Sport 运动化皮带传动系统，搭载国际大厂 Gates 高张力碳纤皮带，骑乘感受更顺畅与宁静、维护保养更轻松写意。此外，Gogoro SuperSport 首次搭载汽车等级的 Class D LED 头灯，其照射角度扩大 2 倍，最大亮度提升 3 倍，大幅提升夜晚骑乘安全性。再搭配上前 14 吋后 13 吋 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、重车等级的 Bosch ABS 10 双回路煞车系统、前后轮内建整合式胎压侦测器 (TPMS)，全方位提升车辆安全和稳定性，让骑士们能够从容应付各式各样的地形，骑乘时更加安心。最新的 iQ 系统，用户可以 iPhone Siri 进行语音控制，将智慧型手机配对设定 keyless 启动系统，也能轻松帮车主找寻车辆、查询最近换电站点、上锁 / 解锁车辆，提供以收合侧柱或中柱启动马达的「一踢即行」等便利功能。