台湾 Gogoro 宣布与专注于固态电池研发的辉能科技携手合作，共同研发打造全球第一颗电池交换式电动机车固态电池原型，不晚于电动汽车技术演化之后，尝试将最新的电池科技导入蓬勃发展的二轮电动载具市场，全新的固态电池技术有望在未来 3 至 4 年逐步迈入量产阶段。
电池是发展未来世代产品的关键科技，持续推动消费性电子产品的革新，也带领智慧型手机、笔记本电脑、平板电脑、手持家电及电动化车辆等诸多产品的演进。观察全球电池发展趋势，固态电池有望取代传统液态电解液电池成为未来消费性电子产品及电动载具的主流电力来源，也是全球知名汽车大厂及电池科技领导厂商致力研发的新世代技术。
固态电池拥有不可取代的优势，其一是它的能量密度更高，进而提升电动车辆的续航力，预估未来 Gogoro 的固态智慧电池将可望提升至 1.4~1.5 倍容量，而每颗智慧电池可储存电量也将有望从 1.7 kWh 大幅增加至 2.5 kWh，有效延长车主电池交换间的可行驶距离。
其二是提升智慧电池的安全性，因为固态电池不同于现行锂电池所采用的液态电解液，其固态电解质具有不易燃的特性，所以当固态电池受到剧烈撞击时，将大幅降低电池遭遇意外状况时的安全风险。
另外，Gogoro 宣布推出以「智控全局」思维打造满足未来需求的移动平台：「SSmartcore 智驾电控核心」，并率先应用于全新车款 Gogoro SuperSport 智能电动机车，引领机车产业朝着电动化与智能化相互融合的方向发展。Gogoro 独家研发的 SSmartcore 智驾电控核心，不仅大幅提升平台运算及连结能力，更整合自行开发、全球首创的电动机车 TCS 循迹防滑系统 (Traction Control System)、定速巡航模式和 LTE 远端无线连网服务等先进配备，未来还可透过云端随时更新和扩增各项功能。Gogoro 以科技重新定义运动车款，体现人车一体、自由智在的使用体验。
以科技孕育而生的 Gogoro SuperSport 有着前所未有的样貌，独家搭载 Gogoro 甫问世的 SSmartcore 智驾电控核心，提升车辆整体效能，不仅操控更精準、动力零时滞、安全配备反应更迅速；同时整合旗下最新开发的 TCS 循迹防滑系统、定速巡航模式和 LTE 远端连网服务等领先科技配备，提供消费者同级车无法比拟的产品体验。
Gogoro SuperSport 的动力核心：G2.2 铝合金水冷永磁同步马达，提供 7.6 kW / 3000 rpm 最大动力，极速可达 96 km/h，从静止加速到时速 50 公里只需要 3.9 秒。采用 FLO DRIVE™ Sport 运动化皮带传动系统，搭载国际大厂 Gates 高张力碳纤皮带，骑乘感受更顺畅与宁静、维护保养更轻松写意。此外，Gogoro SuperSport 首次搭载汽车等级的 Class D LED 头灯，其照射角度扩大 2 倍，最大亮度提升 3 倍，大幅提升夜晚骑乘安全性。再搭配上前 14 吋后 13 吋 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、重车等级的 Bosch ABS 10 双回路煞车系统、前后轮内建整合式胎压侦测器 (TPMS)，全方位提升车辆安全和稳定性，让骑士们能够从容应付各式各样的地形，骑乘时更加安心。最新的 iQ 系统，用户可以 iPhone Siri 进行语音控制，将智慧型手机配对设定 keyless 启动系统，也能轻松帮车主找寻车辆、查询最近换电站点、上锁 / 解锁车辆，提供以收合侧柱或中柱启动马达的「一踢即行」等便利功能。