根据 Omdia 发布的《2021 年第四季度智能手机型号市场追踪》报告，到 2021 年末全球范围内的折叠屏智能手机累计出货量达到了 1150 万台，这是自 2019 年首款折叠屏智能手机推出以来的新纪录。由于价格高昂，因此折叠屏智能手机销量有限。但是，从 2021 年下半年开始，销量快速增长，2021 年的全年出货量达到了 900 万台，实现了 309% 的年同比增长。在这其中，800 万台的销量来自于 2021 年的下半年，占了 2021 年总出货量的 89%。

三星是折叠屏智能手机市场的最大原始设备制造商（OEM）。迄今为止，三星已经出货了超过 1000 万台，占据了折叠屏智能手机销量的 88%，也是唯一折叠屏智能手机销量过千万的品牌。三星共计推出过九款折叠屏智能手机，目前在售的是三星的第三代机型。

“三星旗舰手机，例如 Galaxy S 和 Note 系列的出货量在逐年下降。为了能够与快速增长的中国 OEM 厂商以及苹果在高端市场展开竞争，三星选择将赌注下在其折叠屏智能手机上；这一决定让三星在折叠屏智能手机的机型数量和销量上远远领先于友商，”Omdia 移动设备团队首席分析师 Zaker Li 说道。

Zaker 继续表示：“在供应链方面，三星在折叠屏智能手机领域的优势十分明显，全球第一的折叠显示屏制造商三星显示是其旗下企业。”

三星的 Galaxy Z-Flip 3 5G 出货量达到了 460 万台，是世界上销量最大的折叠屏智能手机机型，占据了 2021 年折叠屏智能手机总量的 52%。Galaxy Z-Flip 3 5G 与前代产品 Galaxy Z Flip 5G 相比在设计上有所更新，发售价为 999 美元，比上代机型便宜了 380 美元。通过硬件升级和价格下调，三星在 2021 年的 Galaxy Z-Flip 3 5G 销量与 2020 年上一代 Z-Flip（LTE 版和 5G 版总计）销量相比，高出了 350 万台。

2021 年销量第二的折叠屏智能手机是 Galaxy Z Fold 3 5G，有 250 万台。Galaxy Z Fold 3 的发售价格为 1800 美元，与 2020 年的上一代机型 Galaxy Z Fold 2 相比，便宜了 200 美元。但是，2020 年 Z Fold 2 在发售当年出货量便超过 70 万台的原因主要是产品的质量比上一代有了显著提升，以及支持了触控笔，和采用了可折叠外形设计。

华为是折叠屏智能手机市场的第二大厂商，市场份额为 10%。华为在中国推出折叠屏智能手机的时间要比其它厂商更早，迄今为止的累计销量过百万台。由于该公司目前仍受到美国制裁，因此华为只能够销售面向中国国内市场的 4G 手机。尽管华为的 Mate X2 依然价格高企。华为最近推出了一款新的折叠屏智能手机 P50 Pocket，这款手机与三星的 Galaxy Z-Flip 3 5G 形态相似，售价为 1400 美元，依然只面向中国国内发售。

其他品牌也尝试性地推出了折叠屏智能手机产品。小米在 2021 年上半年推出了首款折叠屏 Mix Fold，尽管小米制定的发售价格是同类机型中最低的，但销量并不理想。小米计划在 2022 年上半年推出第二代折叠屏智能手机。

OPPO 也在 2021 年的第四季度以 Find N 这款手机进入了折叠屏智能手机市场。Find N 发售后消费者反响良好，供不应求。Oppo 尝试通过不同的显示屏长宽比，与友商的折叠屏智能手机进行差异化竞争。Find N 是折叠屏手机中尺寸最小的，其内侧显示屏尺寸为 7 英寸。但是，其发售价格为人民币 8699 元（1377 美元）起售。

越来越多的品牌即将加入这一市场的竞争。荣耀在 2022 年 1 月发布了荣耀 Magic V，起售价为人民币 9999 元（1582 美元），Vivo 也即将在 2022 年上半年推出其首款折叠屏智能手机。

当主流品牌进入折叠屏智能手机市场的时候，大多数中国品牌的折叠手机销售却十分有限。今年，中国智能手机品牌厂商推出的折叠屏智能手机预计将依然主要在中国国内市场出售。为实现销量增长，中国公司的当务之急是在海外市场打破低端形象。

随着越来越多的公司推出折叠屏智能手机，设计上的多样性和新外形设计的出现将越来越多。但是，由于折叠屏智能手机预计将成为所有制造商未来的智能手机最高端产品，因此折叠屏智能手机市场未来将不太可能进入普通产品价格段。

今年，全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到 1400 万台。进一步讲，Omdia 预计销量将每年稳定增长，到 2026 年达到 6100 万台，占智能手机市场总量的 3.6%。