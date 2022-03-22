realme 正式发布了真我 Buds Air3，使用了自研的深海降噪系统，支持 42dB 主动降噪，综合降噪能力位列行业第一梯队。真我 Buds Air3 采用 ANC 主动降噪技术，搭载全新定制的数字降噪芯片 realme R3 Chip，提供强大的性能支持，快速高效实现专业降噪效果，并具有超低功耗、连接稳定的特点，让用户即刻享受深海般静谧听感。

同时，真我 Buds Air3 支持双麦克风 AI 通话降噪，“双管齐下” 组成超强拾音系统，可以智能拾取高信噪比的人声信号，搭配 AI 深度神经网络智能算法，在户外、商场等嘈杂环境下可大幅降低通话时的环境噪音，让沟通轻松无碍。此外，真我 Buds Air3 使用行业领先的智能风噪降噪技术，通过 Smart De-wind 技术，能够有效检测并抑制风噪，并通过双向对冲气流抗风噪设计，实现降低风噪的效果，从此告别 “呼呼” 风声。真我 Buds Air3 还采用了降噪人体工学设计，经过近千次的调试，打造了更贴合耳道的耳帽设计，实现更优的物理降噪，保证降噪效果以及长时间的舒适佩戴。

对于用户而言，旗舰耳机不仅要有好的降噪能力，更要有好声音。realme 特邀十年资深音频调教团队，为真我 Buds Air3 打造 DBB 复合低音强化方案，进一步发挥 10mm 超大动圈单元的实力，让低音澎湃有力、中高音弹性悦耳，带来更震撼的音乐体验。真我 Buds Air3 还支持杜比全景声，带来立体环绕的高品质音效，打造影院级的听感体验。真我 Buds Air3 采用符合人体工学的入耳式设计，单耳重量仅 4.2g，小巧精致，带来轻盈空气般的佩戴感受。同时，真我 Buds Air3 达到了 IPX5 防水等级，无惧汗水及液体泼溅，让用户随时随地放心使用。

每个人对不同频段的音乐灵敏度不同，并且随着年龄的增长，人耳的听音敏感度会逐步下降。真我 Buds Air3 全新的个性化听感技术，通过千人千耳模型，配合硬件级的调教，可以根据用户听力敏感度补偿，测试并定制专属听力档案，为用户找到自己喜欢的专属声音。除此之外，真我 Buds Air3 还采用了全新一代蓝牙 5.2 技术，使耳机在面临多设备干扰时，依然能保持稳定连接，开启游戏模式后，可以实现 88ms 超低延时，保持音画同步，体验酣畅竞技。作为 realme 迄今音质最好的耳机，真我 Buds Air3 在专业机构的客观检测和主观听音等测试中音质表现出色，获得了中国电子音响行业协会金耳朵优选产品 (CGEC) 认证。真我 Buds Air3 的售价为 399 元，首销限时价 349 元。