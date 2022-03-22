realme 正式发布了真我 GT Neo3。作为 realme 入局电竞赛道的诚意之作，真我 GT Neo3 创新采用 “赛道双条纹” 潮玩设计，加入 150W 光速秒充、行业首个天玑 8100+独显芯片 “双芯” 组合，为年轻人带来极致电竞体验。

首先，4500mAh 大电池可实现 “5 分钟充电 50%”，率先进入超百瓦时代。采用深度定制闪充芯片和全新 4：2 大功率充电架构，提升电池充电转化率，全面提升充电速度。且通过 Battery Sense 电芯电压检测技术，精准匹配充电策略，进一步缩短充电时间。在安全性上，其通过莱茵安全快充认证，拥有多达 38 重安全防护，真正做到从充电器到电池电芯的全方位保障。

为了满足用户更多电量需求，真我 GT Neo3 还提供了 80W+5000mAh 的解决方案，与 150W+4500mAh 版本一样，真我 GT Neo3 的机身重量控制在 188g，机身厚度 8.2mm，手感极致轻薄。在配色上，真我 GT Neo3「勒芒」选择了时下炙手可热的 “国际克莱因蓝”。率先搭载台积电 5nm 天玑 8100 平台，配备 4*2.85Ghz A78 高性能核心+4*2.0Ghz A55 高能效核心，其具备比肩最强旗舰的性能和更平衡的能效比，让游戏场景下的帧率和画面都更为稳定和优质，是名副其实的年度 “电竞神 U”。

在此之上，真我 GT Neo3 搭载了一颗全新的独显芯片，成为 realme 首款双芯旗舰，叠加使用独显芯片让画面渲染稳定流畅性。真我 GT Neo3 优秀的性能表现，离不开散热技术的升级。其搭载了全新的金刚石冰芯散热系统 Max，带来 realme 有史以来最大的散热面积 39606mm²，相比上一代散热面积提升 120.86%。九层散热结构，采用自然界已知的导热系数最高的金刚石凝胶，散热性能提升 50%，搭配 4129mm²钢化 VC 液冷面积，能够实现快速降温，让手机随时保持高性能状态，满分畅玩各种游戏。

屏幕方面，真我 GT Neo3 升级搭载 6.7 英寸 120Hz OLED 类钻排柔性屏，支持 10 亿色原彩屏，效果惊艳逼真，为用户开启一扇游戏的新大门。不仅如此，真我 GT Neo3 屏幕的左右边框窄至 1.48 毫米，下巴窄至 2.37 毫米，也是迄今为止 realme 边框和下巴最窄的手机，让用户在玩游戏时有一种更大视野的震撼观感。

此外，真我 GT Neo3 屏幕还支持智能 1000Hz 瞬时触控采样功能，将屏幕操控体验提升到专业电竞水平; 配合 X 轴线性马达和 “4D 振感” 丰富振感反馈系统，打造了更具趣味和沉浸感的使用体验。

影像方面，真我 GT Neo3 配备 5000 万后置三摄专业影像系统，在价位段突破性搭载影像旗舰同款 IMX766 OIS 主摄，其拥有 1/1.56 大底，拍摄出的画面拥有更好的色彩表现; 全新升级的影像算法夜隼 AI 引擎，让真我 GT Neo3 拥有出类拔萃的夜景成像能力，不仅拍的更快，照片也更清晰好看; 搭配 OIS 光学防抖，不论拍照还是视频都可以秒速对焦，怎么拍都清晰。

价格方面，真我 GT Neo3 80W 闪充版本价格：6GB+128GB 1999 元，8GB+128GB 2299 元，12GB+256GB 2599 元; 真我 GT Neo3 150W 闪充版本价格：8GB+256GB 2699 元，12GB+256GB 2899 元，首销限时立减 100 元，分别为 2599 元和 2799 元。