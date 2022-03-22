奔驰和吉利合作的品牌 Smart 在推出首款电动汽车 Smart #1 之前，已向 ABB 和 DCS 寻求改善其电动汽车充电服务的解决方案。ABB 为 Smart 提供了充电器和配件的 “一站式站点服务”。DCS 将负责应用程序集成，并且也加入了 Smart 自己的充电器。

首先是该品牌墙盒，就是安装在墙上的充电器，依赖 ABB 合作伙伴关系。Smart 表示，所有欧洲市场的 Smart 司机都可以使用上述一站式服务。合作还包括安装，这将使该过程 “非常简单”，因此该公司很放心和这个合作伙伴达成合作。

智能墙盒包括蓝牙、Wi-Fi 和以太网连接。RFID 身份验证和集成到 Smart 应用程序控制充电过程。这就是 DCS 的用武之地。BMW 从一开始就着眼于提供第三方服务。它们现在在欧洲有超过 290,000 个充电点；其中 24,000 个是 DC 点。他们的服务现在也集成到了 Smart 应用程序中。驾驶员可以直接去这些位置充电、可用连接器类型也适配到位，同时还提供可用性的信息。此外，针对每个 Smart 车主都会免费提供 DCS 充电卡。

Smart 表示，新产品和服务将在他们的应用商店在线提供。司机还可以通过系统预订壁挂盒，作为可选的附加服务，与专业的本地安装合作伙伴一起预订。价格尚未确定。新的合作伙伴关系在今年四月在柏林举行的 Smart #1 首发之前。概念版本的 #1 在去年的 IAA 上展出。

对于品牌来说，这将是一个新的开始。2019 年底，梅赛德斯-奔驰与中国汽车制造商吉利在沿海城市宁波杭州湾成立了合资企业，以（重新）开启新时代。奔驰将设计汽车，吉利提供技术并承担生产。