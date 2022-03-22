腾讯音乐公布了 2021 财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第四季度总营收为人民币 76.1 亿元（约合 11.9 亿美元），与上年同期的人民币 83.4 亿元相比减少人民币 7.28 亿元，同比降幅为 8.7%；归属于公司股东的净利润为人民币 5.36 亿元（约合 8400 万美元），相比之下上年同期归属于公司股东的净利润为人民币 12.0 亿元，同比降幅为 55%。

腾讯音乐第四季度在线音乐服务的付费用户人数达到 7620 万人，与上年同期相比增长 36.1%。环比而言，付费用户人数增长了 500 万人。第四季度的付费率为 12.4%，相比之下第三季度为 11.2%，而去年第四季度为 9.0%；

腾讯音乐 2021 财年总营收为人民币 312.4 亿元（约合 49.0 亿美元），与 2020 财年相比增长 7.2%；净利润为人民币 32.2 亿元（约合 5.05 亿美元），而归属于公司股东的净利润为人民币 30.3 亿元（约合 4.75 亿美元）。

腾讯音乐 2021 财年在线音乐服务营收同比增长 22.7%。腾讯音乐 2021 财年来自于音乐订阅业务的营收为人民币 73.3 亿元（约合 11.5 亿美元），与 2020 财年相比增长 31.9%。

财报同时披露，腾讯音乐计划在获得监管批准的情况下，以介绍形式于香港联合交易所主板二次上市。腾讯音乐宣布于 2021 年 3 月公布的 10 亿美元股票回购计划已完成过半，并将持续进行。