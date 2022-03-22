2022 年 3 月 22 日，DevSecOps 敏捷安全厂商「悬镜安全」宣布完成数亿元人民币 B 轮融资，本轮融资由源码资本领投、GGV 纪源资本跟投、红杉中国继续加持，元启资本担任本轮独家财务顾问。

悬镜安全表示，将进一步深化在中国软件供应链安全关键技术创新研发及上下游产业生态前瞻性布局上的战略投入，凭借领先的下一代敏捷安全框架，在 DevSecOps 敏捷安全、软件供应链安全和云原生安全等新兴应用场景下打造闭环的第三代悬镜 DevSecOps 智适应威胁管理体系，持续升级在华北、华东、华南、华中、西南、港澳等地区的规模化产品服务交付和运营能力，深度覆盖金融电商、能源电力、智能制造、电信运营商及泛互联网等企业级安全市场。

悬镜安全成立于 2014 年 9 月，总部位于北京市中关村软件园，由北京大学网络安全技术研究团队 “XMIRROR” 主导创立，专注于以 AI 技术为核心的 DevSecOps 软件供应链持续威胁一体化检测防御。

本轮领投方源码资本合伙人黄云刚表示：“DevSecOps 是云原生大背景下安全敏捷化的必然趋势。以威胁管理为中心，整合多种工具链，DevSecOps 体系能够帮助企业把安全贯穿于开发到运营的软件全生命周期中，必将成为企业数字基础设施的重要组成部分。我们非常看好悬镜安全在 DevSecOps 领域的技术前瞻性，悬镜的产品也已经获得了多个行业重要客户的认可。期待悬镜能在 IT 基础设施加速云化、安全环境日趋复杂的未来为客户创造巨大价值。”

本轮跟投方 GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮表示：“随着数字化和智能化的深入，软件和应用程序不断加快迭代周期和上线速度，敏捷开发和开源也被广泛应用。在软件的生命周期中，修复漏洞的成本随着发现阶段的进程呈几何级增长，目前缺乏有效的产品在代码开发阶段和上线前做出高效检测。悬镜的产品正是为此打造，且已经在大量头部客户中积累了良好的口碑。GGV 看好这支年轻团队，并将长期支持公司发展。”

Pre-A 轮独家领投方红杉中国董事总经理翟佳表示：“将安全嵌入 DevOps 流程形成 DevSecOps，符合当前的敏捷开发需求趋势，使得安全可以 ‘左移’ 和 ‘右移’。DevSecOps 渗透至研发到运营整个软件生命周期，与软件供应链安全息息相关，可以有效帮助企业在软件开发阶段实现数字化应用漏洞的自动化检测与修复，进而大幅降低业务安全成本和风险，这是网络安全的新兴重要发展方向。在这一领域不断深耕的悬镜具有确定的领先优势，构筑了较深的行业壁垒，并且业务进展迅速，拓展并沉淀了不少行业高质量标杆客户，发展前景长期看好。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。