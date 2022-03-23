比亚迪宣布与全球领先的人工智能计算制造商英伟达（NVIDIA）在智能驾驶技术方面达成合作。从 2023 年上半年起，比亚迪将在其部分新能源汽车上搭载英伟达 DRIVE Hyperion 平台，实现车辆智能驾驶和智能泊车。比亚迪是电动汽车行业的领导者，英伟达是人工智能领域的先行者。本次合作，双方强强联合、优势互补，将共同推动新能源汽车产业朝着智能化、信息化方面深度发展。

英伟达 DRIVE Orin 是全球性能最高的车规级芯片，是下一代汽车人工智能的 “大脑”。DRIVE Orin 芯片算力可达 254TOPS，每秒可计算 254 万亿次，具备高速外围接口和高内存带宽（205GB/秒），可无缝处理来自多个传感器配置的数据，以实现安全可靠的智能驾驶。英伟达 DRIVE Orin 芯片符合 ISO 26262 ASIL-D 等系统化安全标准，保证智能驾驶的安全性和先进性。

英伟达汽车业务副总裁 Rishi Dhall 表示：“汽车行业转型的驱动力包括电动化以及由软件定义技术赋予设备的自主性。在人工智能技术和英伟达 DRIVE 平台的赋能下，比亚迪提供的电动汽车将由软件定义，在保证安全可靠的同时，也能随着时代的推进而不断革新。”

作为新能源汽车领导者，比亚迪汽车在刀片电池、DM-i 超级混动、e 平台等领先技术赋能下，2021 年实现了新能源乘用车近 60 万的全球销量，第九次问鼎中国新能源乘用车销冠；新能源累计产销超过 150 万台。依托 “科技领先、品质领先、市场领先” 的全面实力，比亚迪汽车持续以新科技、新智慧、新价值，链接用户、粉丝、伙伴，共同推动行业一路向前。