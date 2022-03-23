根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第四季度，中国个人电脑出货量（不含平板电脑）增长 9%，达到 1650 万台。整体来看，2021 年中国市场实现了强劲增长，全年出货量增长 10%，达到 5700 万台。第四季度笔记本出货量同比增长 12%，达到 1080 万台，2021 年全年增长 8%，达到 3650 万台。第四季度台式机出货量也增长了 2.5%，达到 560 万台，全年出货总量达到 2040 万台，比 2020 年高出 15%。

“来自公共部门的政策干预给中国个人电脑市场带来些许动荡，但 2021 年的强劲增长表现预示着市场上依然存在许多机遇。”Canalys 分析师 Emma Xu 表示，“政府采购越来越多的关注信息安全问题，因此更偏好本土厂商，这导致惠普、戴尔等美国厂商的竞争压力不断加大。2021 年，中小企业仍然处在复苏之中，而住房、教育市场和互联网公司等行业则迎来了相关部门一系列严格监管的政策，但政府的部分政策干预却也利好另外一些有利于政府经济转型目标的行业和企业的发展，比如带动了线上教育和娱乐等在线内容创作的增长，鼓励和扶持专注提供创新技术的初创企业的发展等，这也给整个 IT 行业带来颇多益处。另外，大型企业的投资也为市场增长提供了不错的机会，尤其是对那些可以提供一流硬件和大规模定制化 IT 解决方案的个人电脑厂商。最后，在消费市场，PC 产业的上游部件正在进行一系列激动人心的创新，在 CPU 厂商间的竞争中尤为明显。除英特尔和 AMD 之外，苹果也已经宣布将进一步研发 M1 芯片组，而高通也表示要更加专注于个人电脑产品，两家公司同时瞄准了高端市场。此外，今年，个人电脑产品的显示屏尺寸和功能的改善以及外形的突破创新（例如可折叠个人电脑）是 CES 和 MWC 的重要主题，而中国市场作为创新技术的积极采用者，会看到厂商们在这里努力推进这些创新成果的落地。”

第四季度，联想凭借其对商业客户的强大吸引力，以 690 万台的出货量位居台式机和笔记本市场首位，同比增长达 8% 。戴尔守住了第二名的宝座，市场份额较之一年前增长 1%，第四季度出货量达到 210 万台，同比增长 20%。惠普位列第三，出货量为 150 万台，比 2020 年第四季度增长 13%。华硕借助 ROG 游戏品牌以及 VivoBook 和 ZenBook 系列大获成功，出货量在 2021 年第四季度达到 90 万台，以 38% 的增长率重回第四名宝座。排名第五的宏碁出货量同比增长 28%，仅以毫厘之差落后于华硕。

从 2021 年全年来看，市场集中度上升，顶级厂商占据了大部分的市场份额。联想所占市场份额由 2020 年的 36% 增长至 2021 年的 40%，其国内市场领先地位进一步升高。排名第二的戴尔出货量增长了 18%，市场份额较之 2020 年上升 1%。2021 年，惠普总出货量达到 530 万台，比 2020 年增长 14%，成为中国第三大厂商。华硕和宏碁分别荣获第四、第五名，前者实现了 36% 的最高年增长率。

“2021 年，优异的 PC 供应链管理让大厂商们受益良多，同时却为小厂商和新进厂商带来巨大挑战。”Xu 说道，“另外，随着线上采购的增长，厂商在线营销活动、分销和相关售后服务等方面需要进行相应的投入，以更好的塑造品牌声誉并促进业务的持续增长。部分城市于 2022 年 3 月实施的最新新冠疫情封锁限制政策也会让中国个人电脑市场的竞争加剧。由于数百万人不得不再次居家办公、学习和娱乐，这对那些拥有强大产品组合、充足设备供应和熟悉市场策略的个人电脑厂商带来巨大机遇。”