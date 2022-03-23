近日，深视科技完成千万美元 A 轮融资，此轮由创世伙伴资本、苏高新集团融享创投投资，老股东顺为资本跟投。本轮融资完成后，上海深视科技将扩充研发及交付团队，完善 FPC、PCB、HDI 等 AVI（全自动视觉检测设备）产品布局。

深视科技成立于 2017 年，是一家标准化工业 AI 视觉产品供应商。

创世伙伴 CCV 创始合伙人周炜表示：“上海深视科技是国内领先的工业 AI 视觉公司，基于多年 AI 底层技术，为制造企业提供全新一代 AVI 视觉检测产品及解决方案。当下公司针对不同 FPC 工艺流程，打造多款 AI 自动检测设备来满足各类高难度检测需求，其检测能力达到业内领先水准，并已在行业知名客户实现批量化应用。”

顺为资本合伙人李锐表示：“顺为资本长期关注国内智能制造行业的新机遇与新变革，工业质检领域是其中重要场景之一，有着广阔的潜在市场空间。顺为团队于 2020 年底领投深视科技 Pre-A 轮融资，并在本轮融资中给予持续支持，不仅是看好 AI 质检赛道，更是认可技术扎实且执行力强的深视团队。期待深视在工业质检领域持续创新，为客户与行业发展创造更多价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。