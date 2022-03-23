近日，在巴塞罗那举行的 2022 世界移动通信大会（Mobile World Congress 2022）上，Zain 集团与华为签署战略合作 MOU（谅解备忘录），双方拟在加速 5G 用户迁移和 5.5G 创新领域加强合作，在 Zain 集团的多国子网市场持续引领用户体验，并加速 Zain 集团数字化转型。该谅解备忘录旨在加速 Zain 集团在多个子网引入新的数字业务。

双方希望通过本次合作，华为和 Zain 集团联合，优化现有网络架构，面向 5.5G 扩展网络能力，支持 5G 物联网、高可靠性低时延通信、上行大带宽、宽带实时交互等能力；同时双方还将合作定义网络自动驾驶标准，并联合探索商用 use case；基于 GUIDE 理念推进 5.5G 及 ADN 目标网络规划、加速集团数字化转型。

Zain 集团 CTO Nawaf AlGharabally 表示：“Zain 的目标是为客户提供无缝融合的体验，华为的领先技术将支持 Zain 集团在 5G 用户迁移、5.5G 创新、以及智能网络方面发挥重要的作用，并支撑 Zain 快速引入新的数字业务。同时，Zain 集团将与华为密切合作技术创新，进一步推进网络智能化和数字解决方案创新，让 Zain 集团各个子网市场的用户受益。”

华为无线网络产品线总裁杨超斌表示：“作为全球 ICT 和网络技术提供商，华为致力于支持 Zain 实现其旨在为客户提供无缝融合体验的战略。在过去的一年里，Zain 在 5G 分流比方面排名第一，是中东领先的电信运营商之一。未来，5G 需要支持 AR/VR、云游戏、Passive 物联网、自动驾驶等多维度业务，因此双方需要寻求更深层次的合作。华为的自动驾驶网络（ADN）能力正在支持 Zain 提高其网络效率，更高效地服务社会。”