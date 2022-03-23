动点出海获悉，印尼 B2B 和 B2C 生鲜电商 Sayurbox 近日宣布，在本次超额认购的 C 轮融资中获得 1.2 亿美元。据透露，本轮融资由 Northstar Group 和 Alpha JWC Ventures 联合领投，并由 IFC、 Astra、Syngenta Group Ventures、Global Brain 和一些其他天使投资人参投。

针对这笔新入资金的用途，Sayurbox 表示将用于进一步扩张市场、提高自身在国内生鲜市场的渗透率以及拓展其端到端的供应链长度。

去年年初，Sayurbox 曾获得过一笔由 Astra 领投的 1500 万美元 B 轮融资。据介绍，当时的这笔资金主要用于增加平台供应的食品种类、扩展服务覆盖范围以及增强仓储设备建设。

Sayurbox 成立于 2017 年，是印尼一家连接农民、农产品、分销商以及消费者的生鲜电商平台，为用户提供从新鲜蔬菜水果、肉类到干货、零食和即食快餐等的一系列产品。

据介绍，Sayurbox 如今已与国内一万多名农民建立了合作关系，并为印尼国内约 100 万用户提供过服务。

Sayurbox 还表示，平台将长期致力于简化印尼农业领域零散漫长的分销过程，助力实现国内农产品向市场流通的便捷化。