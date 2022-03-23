3 月 23 日，售后宝宣布连续完成 A1、A2 轮融资，总金额 1 亿元人民币，由红杉中国种子基金、Tiger Global（老虎环球基金）领投，明论资本担任独家财务顾问。此前，售后宝曾获得过盈动资本、绿洲资本的投资。

据悉，此次融资是国内售后服务 SaaS 赛道最大的一笔单轮融资。售后宝创始人、CEO 李明表示本轮融资将用于优秀人才引入、产品能力创新，以及拓展业务增长。

售后宝提供了包括售后服务云和售后营销云在内的解决方案，帮助企业减少客户流失，让存量客户产生更多价值。凭借团队深厚的行业 Know-How 和产品力，售后宝服务了包括 GE、ABB、卡赫、擎朗、德力西、中国船柴、上汽大通等 3000 余家付费企业。其中智能制造、医疗、新能源等行业客户占比超过 80%，客户续费率达到 120%。

在售后宝里，企业可以通过微信端连接顾客，解决产品销售出去但是缺少客户互动的问题；工程师通过 App 解决服务质量无法保障和工作效率不高的问题；管理者通过数据看板和运营工具解决缺乏数据支撑和运营方法的问题。

李明表示：“在客户全生命周期内产生了大量的产品数据、服务数据、客户数据，这些数据加以利用会让企业能够改善产品、改进客户体验，创造新的业务模式，这会让企业更有竞争力，也一定是未来发展的趋势。我们也会通过和 IoT、客服、远程诊断等领域的生态伙伴一起创造更多的行业场景，帮助企业连接客户更简单。”

对于投资售后宝，投资人表示：“我们看好客户服务在企业中的价值，领先的企业已经开始在通过数字化工具持续延伸客户价值，提升企业在行业中的竞争力。售后宝的产品，已经在业内树立了一个值得信任的品牌形象，推动产品迭代与服务创新，给行业带来了新的体验，我们相信售后宝能够成为客户服务赛道的领先者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。