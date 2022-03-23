全新飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带，可实现灯光与画面、音乐内容同步，无论看电影、玩游戏还是听音乐，在家即可享受影院般的娱乐体验

1600 万种色彩渐变氛围，营造沉浸式的家居照明

专为电视设计，两种型号（65 英寸和 75 英寸）可适配 65 至 85 英寸电视，安装便捷

昕诺飞今日推出飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带，增强家庭娱乐氛围。该产品是飞利浦 Hue 系列首款多点渐变 LED 产品，在灯带的不同区域可混合渐变，呈现不同的色彩氛围。该系列产品专为电视设计，可轻松安装在多种不同尺寸的电视背面，通过灯光与屏幕内容的无缝衔接，营造沉浸式观影氛围。

“我们始终坚持不断创新，希望通过飞利浦 Hue 进一步提升用户的智能照明娱乐体验。” 飞利浦 Hue 全球业务总经理霍艾柏（Jasper Vervoort）表示，“全新飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带可同时将多种色彩完美融合于一条灯带，实现光的梯度渐变，环绕电视机周围便可营造出无与伦比的灯光效果，我们希望用户在家就能拥有身临其境的观影感受。”

影院般的环绕效果，升级家庭娱乐氛围

飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带的每一处细节设计都旨在为用户提供最佳光效。通过串联灯带上多个独立控制的 LED 灯点，这一全新设计的渐变灯带拥有 45 度出光投射和完美的混合渐变效果，提供冷暖无极调控的白光和 1600 万种色彩。无论看电影、玩游戏还是听音乐，灯带都能捕捉娱乐内容中的色彩信号，让不同灯光色彩沿着 LED 灯带自然流动并与内容完美融合，灯光投射到电视后的背景墙可营造出与众不同的光影效果。

多种产品组合搭配，定制个性化照明体验

飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带安装便捷，可安装于悬挂、有底座或支架安装的电视机背面。同所有飞利浦 Hue 系列产品一样，新款 Play 电视渐变灯带可快速接入家中现有的飞利浦 Hue 系统，与已有灯具搭配使用。多样化的灯光布置组合帮助用户定制自己独有的个性化娱乐空间。用户可通过 Hue Sync 手机应用程序设置灯光与电视屏幕内容的互动方式，控制灯光的变化节奏和光效强度，调整灯光亮度等等。电脑端的飞利浦 Hue Sync 应用程序和适用于 HDMI 信号设备的飞利浦 Hue Play HDMI 声光同步器可以实现不同信号源与飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带的内容同步（声光同步等所有娱乐功能需采用桥接器方式连接）。

飞利浦 Hue Play 电视渐变灯带即日起登录天猫京东 Hue 智能家居官方旗舰店和 UIOT 超级智慧家线下体验店。

两款型号可适配不同尺寸电视：