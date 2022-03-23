Strategy Analytics 手机元件技术服务最新发布的研究报告《2021 年 Q4 智能手机图像传感器市场份额：索尼领跑并获得收益份额》指出，2021 年全球智能手机图像传感器市场的总收益为 151 亿美元。

Strategy Analytics 指出，2021 年智能手机图像传感器收益额同比增长超 3%。Sony Semiconductor Solutions 以 45% 的市场份额位居第一，Samsung System LSI 和 OMNIVISION 紧随其后。在 2021 年的全球智能手机图像传感器市场中，前三大厂商占据了近 83% 的收益份额。在智能手机多相机应用领域，深度和微距应用图像传感器的市场占有率为 30%，而超宽应用市场份额超过了 15%。

Strategy Analytics 高级分析师 Jeffrey Mathews 表示：“多摄像头应用以及各设备种类采用高分辨率 CIS 仍受智能手机厂商的欢迎。索尼在领先的高端智能手机上扩大了定制 CIS 产品的供应，而三星和 Omnivision 看到了对高分辨率 CIS 产品的需求。我们注意到，图像传感器供应商正在推出新的 CIS 产品，它们具有智能手机超宽相机应用需要的高分辨率规格。”

Strategy Analytics 战略技术实践服务副总裁 Stephen Entwistle 表示：“随着手机厂商致力于在智能手机上应用卓越的摄像头功能，大画幅和高分辨率图像传感器将是一个关键的增长领域。然而，需求继续受到 CIS 库存以及智能手机元器件供应短缺的影响。”