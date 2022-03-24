动点出海获悉，新加坡科技平台 Handprint 近日宣布，获得了一笔 220 万美元的种子轮融资。有关消息透露，本轮融资由 Thunes 领投，并由一些其他天使投资人参投。

Handprint 在一份声明中表示，这笔新入资金将用于进一步加强平台的技术建设、拓宽有价值的伙伴关系网以及助力打造再生型经济社会，以更好地服务于各类型企业，同时也致力于保护全球环境。

这笔资金还计划用于将 Thune 的全球支付网络整合加入 Handprint 平台，为全球没有银行账户的成年人以及没有贷款资格的中小企业等提供金融服务。

Handprint 成立于 2020 年，是新加坡一家提供线上可持续发展基础设施的平台。据介绍，包括 Lazada、SaladStop 以及 Teads 等在内的许多公司已将 Handprint 平台的功能与自身核心业务结合在一起。

客户企业可以从 Handprint 平台把关过的项目中挑选自己感兴趣的部分并集成嵌入自身业务，比如：平台上的支付程序和电商工具。Handprint 还可以帮助企业记录下添加新项目后随着时间推进所带来的经济增长。

通过利用技术手段进行项目筛选，Handprint 可以帮助客户节省下使用传统方式寻找项目所要花费的 80% 中介费用，从而使企业大部分资金能有效地流入日常运转当中。